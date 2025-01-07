'Shogun' yeni sezona yaklaşıyor... Rekortmen dizinin 2. sezonundan yeni ayrıntılar!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 23:34

Güncelleme: 07.01.2025 - 23:34

"Shogun" Altın Küre'de drama kategorilerini silip süpürdü; dizi en iyi drama dizisinin yanı sıra başrol oyuncusu Hirobyuki Sanada'ya en iyi TV drama erkek oyuncusu, Anna Sawai'ye en iyi TV drama kadın oyuncusu ve Tadanobu Asano'ya en iyi TV yardımcı erkek oyuncusu ödüllerini kazandırdı.

Dizi Eylül ayında kazandığı 18 Emmy Ödülü ile bir sezonda bir dizinin kazandığı en fazla ödül olarak bir rekora imza attı. Bu ödüllere en iyi drama dizisi, drama dizilerinde en iyi erkek oyuncu (Hiroyuki Sanada) ve drama dizilerinde en iyi kadın oyuncu (Anna Sawai) ödülleri de dahildi.

Emmy ve Altın Küre başarılarının ardından yeni sezonunun ne zaman geleceği dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Yapımcılardan ise beklenen açıklama geldi...

Baş yapımcı/yaratıcı Rachel Kondo, çalışmaların sürdüğünü söyledi, "Hâlâ deniyoruz. Henüz pes etmedik. Ve ne söyleyebileceğimizden emin değilim." dedi. Kondo'nun eşi ve diğer baş yapımcı/yaratıcı Justin Marks ise "Yazarlar odasının bitmesine yaklaşık altı hafta kaldı." dedi.



