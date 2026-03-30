Sinan Meydan: Laik Cumhuriyet kadınların özgürlüğüdür

Antalya’nın merkez ilçesi Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’nda düzenlenen söyleşide tarihçi-yazar Sinan Meydan okurlarıyla buluştu.

Yeni çıkan kitabı ‘Atatürk’ün Mirası Laik Cumhuriyet’i anlatan Meydan, laiklik tartışmalarının Türkiye’de uzun yıllardır devam ettiğini, bu kitabın da tartışmalara yanıt niteliğinde olduğunu belirtti. Kitabında Cumhuriyetin kuruluşundan önemli olaylara kadar pek çok konuya açıklık getirdiğini söyleyen Meydan, “Şeyh Sait İsyanı, Türkiye’nin sanayileşmesi ve Cumhuriyet döneminde Hac’a ilişkin iddiaların yanıtları kitapta yer almaktadır” dedi.

Atatürk’ün mirasının en büyük özelliğinin Laik Cumhuriyet olduğunu vurgulayan Meydan, “Laik Cumhuriyet derken kastettiğimiz, aklın, düşüncenin, vicdanın ve kadınların özgürlüğüdür. Cumhuriyetin temelinde eşitlik ve fırsat eşitliği vardır. Ben Artvinliyim ve buradayım; laik Cumhuriyet sayesinde fırsat eşitliği ve eşitlik hakkımı kullanabiliyorum” diye konuştu.

Söyleşide İslam devletlerine de değinen Meydan, Türkiye’nin İslam coğrafyasında laik bir model olarak öne çıktığına dikkat çekti. Kadın hakları, özgür düşünce, laiklik ve çağdaş hukuk gibi konulara ilişkin de konuşan Meydan, “Uygar yaşamın garantisi, laik Cumhuriyet’e sahip çıkmaktır” mesajını verdi.

Sinan Meydan söyleşinin ardından okurlarına kitaplarını imzaladı.