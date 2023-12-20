Eşi dava açmıştı: Mahkeme, Cem Karaca filmiyle ilgili kararını verdi

2004'te hayatını kaybeden usta sanatçı Cem Karaca'nın hayatını anlatacak olan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin çekilmemesi için açılan durdurma kararı talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 15:12
Eşi dava açmıştı: Mahkeme, Cem Karaca filmiyle ilgili kararını verdi
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Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin çekilmemesi için dördüncü eşi İlkim Karaca dava açmıştı.

Ağustosta filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı gibi görsel ve işitsel kayıtların yayınlanmasını önlemeye yönelik açılan durdurma kararı talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın ortak yapımcılığında çekilen, danışmanlığını Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın yaptığı film, sanatçının hayatının sürgün kaldığı Almanya’dan Türkiye’ye dönüşüne kadar olan dönemini anlatıyor. Film, Cem Karaca'nın müzikal mirasını ve kişisel hikâyesini yeni nesle taşıma misyonuna sahip.


Cem Karaca

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