Hedef alınmıştı: Gold Film'den 'Kızıl Goncalar' açıklaması

Yayınlanma: 22.12.2023 - 17:15

Güncelleme: 22.12.2023 - 17:16

FOX TV’de izleyicilerle buluşan, Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisi yayınlandığı günden beri iktidara yakın medyanın hedefinde.

Cemaat ve seküler aile hayatlarını konu alan dizi 'eleştiri' yağmuruna tutulmuştu.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Yandaş Yeni Şafak, dindar insanların sahtekar ve bağnaz olarak tasvir edildiğini belirterek diziyi hedef göstermişti. Benzer bir açıklama da KADEM’den gelmişti.

Dizi, aynı gerekçelerle sosyal medyadan da topa tutulunca RTÜK de harekete geçmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabındaki paylaşımında şunları kaydetmişti:

“FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.”

İSMAİLAĞA 'RAHATSIZ OLDU'

Sağlık kurumundan ticarete kadar tarikatların 'hakimiyetini' gözler önüne seren dizi, İsmailağa cematini 'rahatsız' etmişti.

İsmailağa cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yapmıştı.

Paylaşımda şöyle denilmişti:

“Allah Teala’nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur.”

GOLD FİLM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Son olarak Türkiye'nin gündemindeki diziye ilişkin, Gold Film'den açıklama geldi.

Açıklamada, dizinin hiçbir gerçek kurum, kuruluş veya kişiyle ilgili olmadığı vurgulandı, "Dizimiz bu toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamayı başaran kesime bir ayna tutması için kurgulandı" denildi.

Gold Film'den yapılan açıklama şu şekilde: