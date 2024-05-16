Sinema sektörü çalışanlarından Cannes'da protesto

77. Cannes Film Festivali'nin açılış töreni sinema sektörü çalışanlarının eylemine sahne oldu.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:46
Sinema sektörü çalışanlarından Cannes'da protesto
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Le Figaro'nun haberine göre, bu yıl 77'ncisi yapılan festivalin Cannes Festival Sarayı'ndaki açılış törenine sinema dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Ünlülerin kırmızı halıda yürüdüğü sırada, sinema çalışanlarından oluşan "Ekranların Arkasındaki Yoksulluk (Sous les Ecrans la Deche)" kolektifi üyesi bir grup, Festival Sarayı'nın çatışına çıkarak pankart açtı.

Eylemcilerden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup da festival kalabalığının dikkatini çekmek için ıslık çalarak sloganlar attı.

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi için eyleme giden sinema sektörü çalışanlarına polis müdahalede bulundu.

GREV ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Festivalin açılışından bir hafta önce "Ekranların Arkasındaki Yoksulluk" kolektifi, hem festival çalışanlarını hem de diğer sinema çalışanlarını kapsayan "etkinliği sekteye uğratabilecek" grev çağrısında bulunmuştu.

Film festivalleri için sözleşmeli olarak çalışan işçiler ve Fransız işsizlik sigortası reformundan olumsuz etkilenen sinema sektörü çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Dün açılışı yapılan 77. Cannes Film Festivali, 25 Mayıs'a kadar sürecek.

Festivalde 22 film Altın Palmiye Ödülü için yarışacak.


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