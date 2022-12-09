Sinemacılardan ‘Kurak Günler’ çağrısı: Hatadan dönmeye, kararı iptal etmeye çağırıyoruz

09 Aralık 2022 Cuma, 16:55

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün yönetmen Emin Alper’in Kurak Günler filmine verdiği finansal desteği faiziyle geri istemesine 153 sinemacıdan tepki geldi.

Sinemacılar yaptıkları ortak çağrıda, “Bu, sinema tarihimizde kara bir leke olarak yer edecek bir sansür vakasıdır” denildi. Kurak Günler filmi bugünden itibaren gösterime girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, yönetmen Emin Alper'in son filmi 'Kurak Günler'e verdiği finansal yapım desteğini faiziyle birlikte geri istedi. Senaryoda yapılan değişikliklerin uygun görülmemesi bu karara gerekçe olarak gösterildi. Filmin yönetmeni Emin Alper ile yapımcı Nadir Öperli karara, "Ülkemizde hiçbir başarının cezasız kalmadığının talihsiz bir örneği olmuştur" ifadeleriyle tepki göstererek seyircilere, "Kurak Günler'i 9 Aralık’tan itibaren sinemalarda bilet alarak izlemeye davet ediyoruz" çağrısı yapmıştı.

"SİNEMA FONUNUN MEŞRUİYETİ ZEDELENMİŞTİR"

Sinemacılar da bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün kararını iptal etmesi için ortak çağrıda bulundu.

Yapılan açıklama şöyle:

“2022 yılında, dünya galasını Cannes Film Festivali'nde yaparak ülkemizi ulusal ve uluslararası festivallerde başarıyla temsil eden ve ödüller kazanan Emin Alper'in yönetmenliğini yaptığı ‘Kurak Günler’ filmine Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından verilen yapım desteğinin, Destekleme Kurulu kararı olmaksızın Bakanlık kararıyla, geri istendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu, sinema tarihimizde kara bir leke olarak yer edecek bir sansür vakasıdır. Bu kararla birlikte 2004 yılında başlayan sistematik sinema destekleri ve oluşturulan destekleme sistemi büyük bir yara almış, sinema fonunun meşruiyeti zedelenmiştir.

Satılan sinema biletlerinden elde edilen gelirlerle oluşturulan ulusal bir sinema fonunun bürokratlarının ve memurlarının uluslararası teamüllere aykırı bu kararı alma yetkisi olamaz. Son Destekleme Kurulu toplantısında ‘Kurak Günler’ ile ilgili böyle bir kararın alınamayacağının anlaşılması üzerine Sinema Genel Müdürlüğü konuyu gündemden çıkararak Destekleme Kurulu'nu tamamen devre dışı bırakmıştır. Bakanlık tarafından verilen bu kararın öncelikle Anayasa’mızın ifade ve düşünce özgürlüğünü güvence altına alan 26. maddesine ve sanat eserleri ile sanatçının devlet tarafından desteklenmesine dair 64. maddesine aykırı olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bakanlığın, tamamlanmış ve başarılı olmuş bir filmden desteğini geri isteme kararı, siyasal baskılardan tümüyle bağımsız özerk bir Ulusal Sinema Merkezi’nin kurulması ve sinema sektörü bileşenleri tarafından yönetilen bir destekleme fonunun oluşturulması konusundaki aciliyeti bir kez daha gündeme getirmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün mevcut yönetimini sinema tarihimize vahim bir sansür yakasıyla geçmelerine neden olacak bu hatadan dönmeye ve verilen kararı iptal etmeye çağırıyoruz. Ayrıca tüm sektör bileşenlerini siyasetten uzak özerk bir destekleme sisteminin kurulması için göreve çağırıyoruz.”