Sinemadan uyarlanan 'Kirli, Çürük ve Adi' oyununun prömiyeri gerçekleşti
"Kirli, Çürük ve Adi" oyununun prömiyeri gerçekleşti.
Fransız Rivierası'nda geçen bir dolandırıcılık hikayesini anlatan, Broadway tarzı dans ve ışık gösterileriyle dikkati çeken "Kirli, Çürük ve Adi"nin prömiyeri Fişekhane'de gerçekleştirildi.
Başrollerini Savaş Özdural, Kerem Poyraz Kayaalp ve Romina Özipekçi'nin paylaştığı eserde, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Ebru Karanfilci ve Ilgın Angın da rol alıyor.
Fransız Rivierası'nda geçen bir dolandırıcılık hikayesini anlatan oyunda, 6 kişilik dans ekibinin eşlik ettiği şovlar, seyirciye görsel bir şölen sunuyor.
Yönetmenliğini Atilla Şendil'in üstlendiği eser, sezon boyunca İstanbul içinde ve dışında pek çok sahnede seyirciyle buluşacak.
Etiketler: #Tiyatro #Fişekhane #prömiyer
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