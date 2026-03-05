Sinemalarda bu hafta 10 film vizyona girecek... İşte bu haftanın filmleri!

Sinemalarda yer alan filmlerin yanı sıra 6 Mart Cuma günü Şeyatin-i Cin, Shell: Güzellik Merkezi, Tavşan İmparatorluğu, Uçan Köfteci, Hoplayanlar, Ann Lee Efsanesi, Gelin!, Kurtuluş, Hero'nun 100 Gecesi ve Görünmez Kaza filmleri vizyona girecek.

ŞEYATİN-İ CİN Halil ve Gökçe evli bir çifttir. Oyuncu ajansı işleten çiftin iki tane kız çocuğu vardır. Bir anda başlayan tuhaf olaylar psikolojilerini çok etkiler ve çocukları bayramda ailelerine bırakarak en yakın arkadaşları olan Sinem'in yazlığı Sapanca'ya kafa dinlemeye giderler. Ancak olaylar burada daha da büyümeye başlar. Musallat nefes kadar yakınlaşırken gizli gerçekler ortaya çıkacaktır. Ölüm ise kapıdadır.

GÖRÜNMEZ KAZA Film, ufak bir kaza sonucunda giderek ciddileşen olaylar zincirini anlatıyor.

ANN LEE EFSANESİ Film, Shakers olarak bilinen tarikatın kurucusu Ann Lee'nin gerçek hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

UÇAN KÖFTECİ Seyyar köfteci Kadir, öteden beri sahip olduğu uçma isteğini, paramotor denen bir alet sayesinde gerçeğe dönüştürebileceğini keşfeder. O andan sonra, umutla ve yılmadan paraşüt çalışmaya başlar. Bu sıradışı hayal, çevresindekiler tarafından garipsenir hatta ağır eleştiriler almasına neden olur. Üstelik, şehirdeki politik atmosfer nedeni ile bu uçuş tutkusu, hava sahası güvenliğine tehdit olarak bile görülecek kadar absürt olaylara neden olur. Yaşadığı her şeye rağmen, hayalinin peşini bırakmayan Kadir, rengarenk paraşütü ile gökyüzünde salınma tutkusundan vazgeçmez.

KURTULUŞ Film, yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler ile bölgede hakimiyet kuran korucu Hazeran aşireti arasındaki toprak anlaşmazlığını ve tırmanan iktidar mücadelesini konu alıyor.

HOPLAYANLAR Film; bilim insanlarının, insan bilincini gerçekçi robot hayvanlara aktarmanın bir yolunu keşfetmesi sonrası hayvansever Mabel’ın bilincini bir kunduza aktararak hayvanlar aleminde bir serüvene çıkmasını konu ediniyor.

HERO'NUN 100 GECESİ Ücra bir kalede yaşayan genç bir kadın, ihmalkar kocası tarafından sadakatini sınamak amacıyla yüz gece boyunca yalnızlığa terk edilir. Genç kadın, bu süreçte sadık hizmetçisi ve kocasının baştan çıkarıcı arkadaşı ile karmaşık bir aşk üçgeninin ortasında kalacaktır.

TAVŞAN İMPARATORLUĞU 12 yaşındaki Musa, kırsal bir köyde tavşan avcılığıyla geçinen babası Beko ile yaşamaktadır. Beko’nun, engelli çocukların ailelerine verilen devlet desteğini öğrenmesiyle Musa’nın hayatı altüst olur. Babasının baskısıyla engelli rolü yaparak özel bir okula gönderilen Musa, burada yaşıtı Nergis ile derin bir bağ kurar. Bu yeni dünyada çocukluk, arkadaşlık ve özgürlük arzusuyla tanışan Musa, çocukluğunu, tavşanları ve Nergis’i kurtarmak için sessiz bir isyan başlatır.

SHELL: GÜZELLİK MERKEZİ Kariyerini geri kazanmak için çırpınan, bir zamanlar çok sevilen aktris Samantha Lake, sağlık devi Zoe Shannon'ın göz alıcı dünyasına çekilir ancak kusursuz yüzeyinin altındaki korkunç gerçeği ortaya çıkarır.