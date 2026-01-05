Sinemalarda bu hafta 7 film vizyona girecek...

Sinemalarda yer alan filmlerin yanı sıra 9 Ocak 2026 tarihinde Hizmetçi, Atalarımızın Efsaneleri, Futbol Rüyası, Kardeş Takımı 3, Başka Yolu Yok, Ketenpere: Dalavere ve Süper Köpekler: Oyun Zamanı filmleri vizyona girecek.

Hizmetçi Freida McFadden’ın çok satan romanından uyarlanan film, geçmişini geride bırakıp yeni bir hayat kurmaya çalışan Millie'nin, dışarıdan kusursuz gözüken zengin Winchester ailesinin yanında işe başlamasıyla yaşadığı garip olayları anlatıyor.

Başka Yolu Yok Film, 25 yıldır çalıştığı kağıt şirketindeki işinden çıkarılan bir adamın, işsiz geçen günlerinin ardından rakiplerini ekarte etmeye başlamasını anlatıyor.

Atalarımızın Efsaneleri Bir gazeteci, görevi nedeniyle Yekaterinburg’dan yaban ormanlarının derinliklerinde kaybolmuş bir yerleşime gider ve orada ormanın efendisi hakkında eski bir efsane duyar. Eve döndüğünde ise aniden bu kadim ruhu görmeye ve duymaya başlar; ruh ondan yok olmaya yüz tutmuş fantastik varlıkları kurtarmasını ister. Gazeteci bu çağrıya kayıtsız kalamaz ve Moskova’dan tatil için yanına gelen 12 yaşındaki kızıyla birlikte medeniyetin neredeyse hiç dokunmadığı o uzak diyarlara doğru yola çıkar.

Kardeş Takımı 3 Film, bebek izinlerini yarıda kesen Aslı ve Serkan'ın, tüm aile ile birlikte en zorlu maceralarına atılarak Yıldız Taşı görevini tamamlamak üzere zamanda geçmişe dönmelerini konu alıyor.

Futbol Rüyası Ortak kökenlerinin farkında olmayan genç Alex ve Bibi farklı durumlarla karşı karşıya kalır. Alex'in ayağı hasarlı; aynı parçalardan oluşan Bibi ayrıcalıklı bir yaşamın tadını çıkarır. Ebeveynlerin itirazlarına rağmen Bibi, Alex ve arkadaşlarıyla gizlice futbol oynar. Bibi keşfedildiğinde oynaması yasaktır, ancak çete sadece en iyi oyuncularından birini değil, kaybetmeyi de istemez.

Ketenpere: Dalavere Film yapımcısı Kalender, Ünlü iş insanı Feza’nın eşi Aydan ile tanışır ve onlardan bir film yatırımı teklifi alır. Kalender ise Feza’nın evinde sakladığını söylediği altınlara ulaşmak için bu projeyi kabul eder. Kalender, Vefa ve Namık’la birlikte sahte bir film çekimi düzenleyerek oyuncuları eve gönderir, asıl amacı ve planı farklıdır. Ancak plan beklenmedik şekilde karışır ve Kalender ile Vefa planlarını başardıklarını zannederken, Feza ve Aydan’ın, tüm süreci yöneten bir tuzak kurduğu ortaya çıkar. Kalender, Vefa ve Namık planlarının işlemediğini ve asıl oyunun Ejder tarafından planlandığı anlaşılınca; büyük bir zararla karşılaşırlar. Hikâye, Kayhan’ın sürpriz bir karşılaşma yaşaması ve Kalender’in geçmişte haksızlık ettiği Erdi’nin intikam için geri dönmesiyle beklenmedik bir sona ulaşır.