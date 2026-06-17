Sinemalarda bu hafta 8 film vizyona girecek...

Oyuncak Hikayesi 5 Oyuncak Hikayesi serisinin beşinci filmi; Buzz, Woody, Jessie'nin başını çektiği oyuncakların, günümüz çocuklarının elinden düşürmediği elektronik aletlerle karşı karşıya gelmesini anlatıyor.

Romantik Kahraman Geçmişin hayaletleri ve merhum eşinin anılarıyla yaşayan eski Amerikan askeri Theo, rutin hayatındaki tek insani etkileşimi her perşembe günü bir hayat kadını olan Olga ile gerçekleştirmektedir. Olga'nın cinayete kurban gitmesiyle birlikte Theo, kaybettiği bağın bedelini ödetmek amacıyla kapsamlı bir intikam arayışına girer. Theo’nun arkasında bıraktığı şiddet dolu izleri, alkol sorunlarıyla boğuşan polis müfettişi Iborra ile soğukkanlı kiralık katil Herodes takip eder. Yıllar içinde şekillenen ve alışkanlığın ötesinde duygusal bir temele dayanan bu trajik süreç; karakterlerin yollarının kesişmesiyle birlikte, geçmişin hesaplarının kapandığı bir hesaplaşmaya dönüşür.

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2 Açlık Oyunları serisinin bu son bölümünde, Alaycı Kuş olarak sembol haline gelen Katniss Everdeen'in önderliğinde tüm mıntıkalar Capitol'e karşı ayaklanıyor.

Koloni Biyoteknoloji profesörü Se-jeong, önemli bir biyoteknoloji konferansına katılmak üzere bir araştırma tesisine gelir. Ancak bilimsel bir buluşun gölgesinde başlayan etkinlik, hızla kontrolden çıkan ölümcül bir virüs nedeniyle kısa sürede kabusa dönüşür. Virüsün beklenmedik şekilde mutasyona uğramasıyla enfekte olan insanlar korkunç değişimler geçirmeye başlar. Salgın hızla yayılırken, yetkililer tehdidi kontrol altına alabilmek için tüm tesisi karantinaya alır. Dış dünyadan tamamen izole edilen hayatta kalanlar, hem içeride giderek çoğalan enfekte kişilerle hem de zamanla tükenen umutlarıyla mücadele etmek zorunda kalır.

Robin Hood'un Ölümü Yıllar boyunca adaleti sağlamak için mücadele eden Robin Hood, artık geçmişinin yüküyle yüzleşmek zorunda kalır. Yaşadığı kayıplar ve verdiği mücadeleler, onu hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıpratmıştır. Ormana ve eski hayatına geri dönen Robin, son bir hesaplaşmanın eşiğine gelir. Geçmişte yaptığı seçimler ve karşısına çıkan düşmanlar, onu kaçınılmaz bir sona doğru sürüklerken, hikâye bir efsanenin son günlerini takip eder.

Normal Küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan bir adamın, yerel bir banka soygununun ardından kasabadaki karanlık gizemleri gün yüzüne çıkarmasını konu alıyor.

Dakhul Film, komşusunun yaptığı kıskançlık büyüsüne maruz kalan Aslı'nın, bu lanetten kurtulmak için bir büyücüye başvurması sonrası başından geçenleri anlatıyor.