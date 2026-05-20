Sinemalarda bu hafta 9 film vizyona girecek...

Sinemalarda bu hafta vizyona yer alan filmlerin yanı sıra Yolcu, Star Wars: Mandalorian ve Grogu, Süper 1 Takım, Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot, Oflu Hoca 6: Define, Manyak, Christopherlar, Nirvanna the Band the Show the Movie, Hased: Cin Çarpması filmleri vizyona girecek. İşte 22 Mayıs Cuma günü beyazperdede yer alacak yapımlar...

Star Wars: Mandalorian ve Grogu Kötü İmparatorluk yıkılmış olsa da, İmparatorluk’a bağlı savaş lordları galaksinin dört bir yanına dağılmış durumda. Yeni Cumhuriyet, Asilerin uğruna savaştığı değerleri korumak için mücadele ederken, efsanevi Mandalorlu ödül avcısı Din Djarin ve genç çırağı Grogu’nun yardımına başvuruyor.

Christopherlar Uzun süredir ayrı yaşayan Christophers ailesi, önemli bir gelişme nedeniyle yeniden bir araya gelir. Bu buluşma, geçmişte saklanan sırların ortaya çıkmasına ve aile içindeki gerilimin hızla tırmanmasına yol açar.

Oflu Hoca 6: Define Oflu Hoca 6: Define, peşine düştükleri define uğruna Karadeniz’in altını üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık! Karadeniz’in kendine has, eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar, ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.

Yolcu Karavanlarıyla özgürce seyahat eden genç bir çift, ıssız bir yolda ilerlerken dehşet verici bir trafik kazasına tanık olur. Olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra, kazadan sağ kurtulan tek şeyin kendileri olmadığını ve "Yolcu" olarak adlandırılan kötücül bir varlığın araçlarına sızdığını fark ederler. Bu görünmez ve durdurulamaz güç, çifti hem fiziksel hem de psikolojik bir kıskaca alarak kaçış yollarını kapatır. İkilinin hayatta kalma mücadelesi, başlangıçta planladıkları keyifli karavan yolculuğunu, her durakta ve her kilometrede peşlerini bırakmayan bir hayatta kalma savaşına dönüştürür.

Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot Ormanya’da yaşayan bilim insanı Palaz Efendi, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruziadını verdiği bu gelişmiş robot, aktif hale geldiğinde Palaz Efendi’yi analiz eder ve ona sevgiyle “Palaz Baba” diye hitap etmeye başlar. Kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi’nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır: Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş, yalnızca Ormanya’da büyük bir paniğe neden olmakla kalmaz, medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker.

Manyak Yaşlı bir kadının davranışları, ailesi ve çevresindekiler için giderek daha zorlayıcı bir hâl alır. Günlük hayat içinde başlayan küçük gerilimler, zamanla daha büyük çatışmalara dönüşür. Kadının geçmişi ve bugünü arasındaki bağlar açığa çıktıkça, yaşanan olayların arkasındaki nedenler daha net görülmeye başlar. Bu süreç, hem karakterin iç dünyasını hem de çevresiyle olan ilişkilerini derinleştirirken, gerilim giderek artar.

Hased: Cin Çarpması Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen Melike’nin, intikam almak amacıyla yaptırdığı kadim büyünün hem ihanet edenleri hem de kendisini içine çektiği karanlık bir kabusa dönüşmesi anlatılıyor.

Nirvanna the Band the Show the Movie Matt ve Jay, müzik dünyasında büyük bir çıkış yapma hayali kuran iki arkadaştır. En büyük hedefleri, Toronto’daki ünlü bir mekânda sahne almaktır; ancak bunu başarmak için sürekli absürt ve karmaşık planlar geliştirirler. Gerçek ile kurgu arasında gidip gelen hikâyede ikili, hem kendi beceriksizlikleriyle hem de karşılarına çıkan beklenmedik durumlarla mücadele eder. Attıkları her adım işleri daha da içinden çıkılmaz bir hâle getirirken, hayallerine ulaşma çabaları giderek daha kaotik bir sürece dönüşür.