Sinemalarda bu hafta: Adile Naşit, Özel Hayat, Amrum ve daha fazlası...

Sinemalarda bu hafta Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2, Jujutsu Kaisen: Execution, Adile Naşit, Neşeli Oyuncaklar, Mitoloji Mafyası, Özel Hayat, Amrum filmleri vizyona girecek.

ADİLE NAŞİT Çağan Irmak'ın yönettiği film, Yeşilçam efsanesi Adile Naşit'in hayatının farklı dönemlerini gözler önüne seriyor.

ÖZEL HAYAT Tanınmış bir psikiyatrist olan Lilian Steiner, uzun yıllar terapistliğini yaptığı bir hastasının ölüm haberiyle sarsılır. Hastanın kaybı ilk bakışta intihar gibi görünse de, Lilian olayın arkasında cinayet olduğuna gönülden inanmaya başlar. Merak ve suçluluk duygularına yenilince eski kocası Gabriel’in yardımıyla gizli bir soruşturmaya girişir.

AMRUM 1945 yazında, savaşın son günlerinde, Kuzey Almanya’daki Amrum Adası’nda yaşayan 12 yaşındaki Nanning, babasının yokluğunda ailesinin sorumluluğunu üstlenir. Savaşın izleri adada hala hissedilirken, gelen bir haber hem Nanning’i ve ailesini, hem de adadaki herkesin hayatını etkileyecektir.

FREDDY'NİN PİZZA DÜKKANINDA BEŞ GECE 2 Serinin devam filmi, Freddy Fazbear’ın Pizza dükkanındaki doğaüstü kâbusun üzerinden bir yıl sonrasında yaşanan ve daha büyük bir kabusa dönüşen olayları anlatıyor.

JUJUTSU KAİSEN: EXECUTİON Jujutsu Kaisen: Execution, sevilen animenin ikinci sezonun en çok konuşulan ikonik anlarını ve Ocak ayında yayınlanacak 3. sezonun ilk iki bölümünü tek bir gösterimde bir araya getiriyor.

MİTOLOJİ MAFYASI Film, iki beceriksiz hırsızın antik tanrı Priapos'u yanlışlıkla serbest bırakması sonucu yaşananları anlatıyor.