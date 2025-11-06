Sinemalarda bu hafta: Bi Umut, Sahibinden Rahmet, Ölüm Oyunu ve daha fazlası...

Bu hafta vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Bi Umut, Sahibinden Rahmet, Predator: Vahşi Topraklar, Ölüm Oyunu, Kral Şakir: Dünyalar Karıştı, Canavarcıklar filmleri vizyona girecek. İşte bu haftanın filmleri...

SAHİBİNDEN RAHMET Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in senaryosunu yazıp yönettiği "Sahibinden Rahmet", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı İnandık ve Sarp Akkaya'nın oynadığı film, yoksul bir köye düşen meteor parçalarının ardından İrfan'ın zengin olma hayaliyle açgözlülük ve iktidar sarhoşluğu içinde, elindeki asıl değerleri kaybettiğini göremez hale gelmesini konu alıyor.

Bİ UMUT Hülya Duyar, Arzum Onan, Fikret Kuşkan, Leon Kemstach, Hayat Van Eck, Yüsra Geyik, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Levent Ülgen ve Bahtiyar Engin'in rol aldığı "Bi Umut" Gökhan Arı yönetmenliğinde izleyici ile buluşacak. Senaryosu Mert Dikmen ile Mustafa Uslu imzası taşıyan film, hastanede kimsesiz kalan bir gence 10 yıl annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın gerçek hikayesini anlatıyor.

PREDATOR: VAHŞİ TOPRAKLAR Elle Fanning ve Dimitrius Schuster-Koloamatangi'nin başrollerini paylaştığı "Predator: Vahşi Topraklar", gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak. Dan Trachtenberg'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, klanı tarafından dışlanan genç bir Predator'ın, Thia ile beklenmedik bir ittifak kurarak en büyük rakibinin karşısına çıkmasını konu ediniyor.

KRAL ŞAKİR: DÜNYALAR KARIŞTI Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'ın çektiği "Kral Şakir: Dünyalar Karıştı", yapay zeka tarafından kontrol edilen bir müzik grubunun şehri hipnotize etme planlarını engellemeye çalışan Şakir ve ekibinin farklı dünyalara açılan maceralarını konu alıyor.

CANAVARCIKLAR Toby Genkel ile Steve Hudson'un Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı "Canavarcıklar" haftanın bir diğer animasyon filmi olarak vizyonda yerini alacak.