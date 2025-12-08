Sinemalarda bu hafta: The Shining, Bugün Güzel, Bak Postacı Geliyor ve daha fazlası...

Bu hafta vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; The Shining, Bugün Güzel, Bak Postacı Geliyor, Tom ve Jerry: Kayıp Pusula, Üzgünüm, Bebeğim, Yıldızların Altında ve Belez filmleri vizyona girecek.

BAK POSTACI GELİYOR Film, 1950’lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında yaşayan posta memuru Osman’ın, imkânsız aşkı Gülizar’a kavuşma çabasını konu ediniyor.

THE SHİNİNG Kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli’nin bakımını üstlenen yazar Jack Torrance, eşi Wendy ve doğaüstü sezgilere sahip oğlu Danny ile birlikte otele yerleşir. Yoğun kar fırtınası nedeniyle tamamen izole kalan aile, otelin geçmişine ait karanlık izlerle yüzleşmeye başlar. Zamanla Jack, otelin doğaüstü güçlerinin etkisine girer ve aile için geri dönüşü olmayan bir kabus başlar.

YILDIZLARIN ALTINDA Yıldızların Altında, tutkusuz bir ilişki içinde sıkışıp kalan bir yazarın hikayesini konu ediyor. Yazarın hayatı İtalya’ya gittiğinde hayallerinin kadınıyla tanışmasıyla bambaşka bir hal alır.

ÜZGÜNÜM, BEBEĞİM Film, üniversitede başarılı bir akademisyen olma yolunda ilerleyen Agnes'in başından geçen travmatik bir olayla başa çıkma sürecini anlatıyor.

BUGÜN GÜZEL Sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan televizyon programcısı Ali Candemir, beyin sapında tümör teşhisi almasıyla hayatına başka bir yerden bakmak zorunda kalır. Tedavi sürecinde tanıştığı hemşire Güneş, ona yeniden umut ve neşe getirirken, Ali için hayat; kusursuz olmak değil, gerçekten bugünü yaşayabilmek üzerine yeniden şekillenir.

TOM VE JERRY: KAYIP PUSULA Film, bir müzenin içinde yaşanan kovalamaca sırasında buldukları gizemli bir pusula tarafından başka bir çağa gönderilen Tom ve Jerry'nin maceralarını anlatıyor.