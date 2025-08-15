Sinemaseverlere müjde: Bu hafta 6 yeni film vizyona girecek

Türkiye'de sinema salonlarında bu hafta, farklı türlerde 6 yeni film vizyona girecek.

Dikkat çeken yapımlar arasında, Tom Tykwer’ın yönettiği “Işık” ile “Önemsiz Biri 2” yer alıyor.

İşte o filmler:

IŞIK

Suriyeli göçmen Farrah, Berlin'de Engels ailesinin yanında hizmetçi olarak iş bulur. Zamanla Farrah, ebeveynler Tim ve Milena'nın ve üç çocukları Frieda, Jon ve Dio'nun hayatlarında giderek daha büyük bir rol oynar. Bir noktada, Farrah'ın etkisi o kadar güçlü hale gelir ki, sorunlu aile uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelmek zorunda kalır. Ancak Farrah, aileye kendi sorunlu ve karanlık kaderini açıkladığında, her şey alt üst olur. Aile, eylemlerinin sonuçlarıyla ve gömülü sırlarla yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Dram, Komedi

Yönetmen: Tom Tykwer

Oyuncular: Tala Al Deen, Lars Eidinger, Nicolette Krebitz

ÖNEMSİZ BİRİ 2

Tetikçi Hutch Mansell’in Rus mafyasıyla bulaştığı olayların üzerinden dört yıl geçmesine rağmen hala suç örgütüne 30 milyon dolar borçludur. Hutch, bu borcu gerçekleştirdiği suikastlarla kapatmaktadır. Her ne kadar işini sevse de eşinden ve ailesinden uzaklaştığını fark etmesinin ardından Hutch, ailesiyle kısa bir tatile çıkmaya karar verir.

Aileye Hutch’ın babası da katılır ve hep birlikte, “Plummerville is Summerville!” sloganıyla tanınan küçük, güneşli ve turistik bir kasabaya doğru yola çıkarlar. Ancak kasabada serserilerle yaşanan küçük bir tartışma, olayları bambaşka bir noktaya taşır. Bir anda, yozlaşmış bir lunapark sahibinin ve onun karanlık şerifinin hedefi hâline gelirler.

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Timo Tjahjanto

Oyuncular: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd

YAZ IŞIĞI

Kariyerinin henüz başında olan genç ressam Erdem, İstanbul’da yaşamını sürdürürken, doğup büyüdüğü Çanakkale’ye yerleşmeyi düşünür.

Dinlenmek için Çanakkale’de yaşayan ailesinin yanına giden Erdem, yaşadıkları trafik kazasından sonra aralarındaki bağ kopan eski arkadaşı Arda’nın Bozcaada’da bir resim sergisi yapacağını öğrenir. Bu durum Erdem’in yıllardır kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek için harekete geçmesine neden olur.

Tür: Dram

Yönetmen: Kerem Kuşçu

Oyuncular: Aytuğ Akdoğan, Nehir Erdoğan, Kıvanç Kürkçü

AŞK SOKAKTA

İdil, evleneceği gün aldatıldığını öğrenmesiyle düğünden kaçar ve kaza geçirir. Hafızasını kaybeden İdil’in yolu, Rüzgar ile kesişir. İkili birlikte, sokak sokak dolaşıp İdil’in kim olduğunu ve geçmişine dair gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır.

Tür: Romantik, Komedi

Yönetmen: Hasan Doğan

Oyuncular: Burcu Kıratlı, Hasan Denizyaran, Adin Külçe

GENİŞ AİLE 5

Cevahir ve Ulvi, bir telefon çağırısıyla kendilerini bir maceranın içinde bulur. Cevahir’in eski sevgilisi Sonat, ünlü silah kaçakçısı Sırrı’ya bakıcılık yapmaktadır. Sırrı’nın ölmeden önceki son dileği, hiç tanımadığı oğlu Uras’ı bulmak, onu görüp Sonat’ın da oradan kurtulmasını sağlamaktır.

Üstelik karşılığında bir miktar para ödülü de vadeder. İntiharın eşiğindeyken Uras’ı bulan Cevahir ve Ulvi, onu kurtarır ve Sırrı’ya götürmek üzere yola çıkar. Cevahir, bu işten para kazanmanın yanı sıra, Sonat ile olan eski aşkını da yeniden canlandırmayı umar. Ancak yolculuk sırasında Ulvi’nin yaptığı büyük bir hata her şeyi altnüst eder.

Tür: Komedi

Yönetmen: Cüneyt İnay

Oyuncular: Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Sera Tokdemir

AZEM 5

Kızlarını küçük yaşta bir trafik kazasında kaybeden bir ailenin yas süreciyle başlayan film, zamanla doğaüstü bir kabusa dönüşür. Annenin derin acısıyla beslenen dpğaüstü varlıklar, ölen kızlarının suretinde ortaya çıkarak yalnızca aileyi değil, tüm kasabayı etkisi altına alır.

Tür: Korku

Yönetmen: Özgür Akbaş

Oyuncular: Sinan Çatıkkaş, Nihan Tüfekçioğlu, Melike Özbek