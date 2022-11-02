Sinemayla ‘adalet’ arayışı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00

Türkiye’de adaleti tartışmak zor, adalet konusunda festival yapmak da daha kolay değil. Ancak 10 yılı aşan bir festival olarak Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali artık yere daha sağlam adımlarla basıyor. Festival hem çoğu İstanbul’da ilk kez gösterilecek “adalet” temalı filmlerle hem de ciddi akademik panelleriyle düzenlendiği hafta büyük ilgi görüyor. Hatta 24 Kasım’da vizyona girmeden önce İstanbullularla ilk kez Suç ve Ceza aracılığıyla buluşacak olan Emin Alper’in bol ödüllü “Kurak Günler” filminin biletleri şimdiden tükenmiş durumda.

Bu yıl 12. kez 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı önceki akşam AKM Yeşilçam Sineması’nda yapıldı. Festival başkanı Adem Sözüer’in açılış konuşmasının ardından, Bengi Semerci konuklara festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları görsel sunumlarla aktardı. İzlem Oktay’ın koordinatörlüğünü yaptığı festivalde filmler Atlas 1948 Sineması, Kadıköy Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması’nda gösterilecek. Akademik program ise “Kadın-Erkek Eşitliği” temasıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapılacak.

Festival danışmanı Levent Erden, festival başkanı Adem Sözüer ve festival direktörü Bengi Semerci

İŞTE YARIŞMA FİLMLERİ

Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 9 film yarışacak ve İstanbul’da ilk kez gösterilecekler. Filmler şunlar: “Aşk” y: Shariff Nasr, “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” y: Serpil Altın, “Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler” y: Kutluğ Ataman, “Keşke Yansaydı” y: Adam Koloman Rybansky, “Kurak Günler” y: Emin Alper, “Metronom” y: Alexandru Belc, “Mutluluk” y: Askar Uzabayev, “Palmiyeler ve Gerilim Hatları” y: Jamie Dack, “Sonu Yok” y: Nader Saeivar.

BİLETLER 7-15 TL ARASI

Festivalin bilet fiyatları da dikkat çekici. Tam biletlerin fiyatları gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 10 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 15 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 7 TL’ye bilet alabilecek. Böyle ucuz bilet fiyatları sponsor desteksiz olmaz. Festivalin bu yıl ana sponsoru GAİN Medya.

Festival hakkında detaylı bilgi ve program için: icapff.com

ONUR ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin her yıl verdiği onur ödülleri belli oldu. Festival bu yıl oyuncu Serra Yılmaz’a “Sinema Onur Ödülü” verecek. Ayrıca 12. yılında festival danışma kurulu; Akademik Onur Ödülü’nü kadın hakları savunuculuğu yapan Nazan Moroğlu’na ve Sinemaya Katkı Ödülü’nü Mevlüt Koçak ile Sevin Okyay’a vermeyi kararlaştırdı. Onur ve Katkı Ödülleri 17 Kasım’da açılış töreninde sunulacak.