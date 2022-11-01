"Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali" 16 Kasım'da başlayacak

01 Kasım 2022 Salı, 18:56

Festivale ilişkin AKM Tiyatro Salonu fuaye alanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, son 4-5 yıldır repertuvar ve proje çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kurt, tiyatroyu mekanların dışına da taşımak istediklerini belirterek, "Zaten yaptığımız oyunlar salonlarımızda hep temsil ediliyor, seyirciyle buluşuyordu. Fakat biraz hem sokağa taşalım hem de repertuvarımızı, projelerimizi çeşitlendirelim istedik" değerlendirmesinde bulundu.

Yerli oyun yazarlarının desteklenmesine ve eserlerinin seyirciyle buluşmasına önem verdiklerini dile getiren Kurt, "Öncelikle Devlet Tiyatrosunun içindeki yerli yazarlarımızı Ankara'da buluşturuyoruz. Bu sene kasımda 10. Ankara buluşmasını gerçekleştireceğiz. Ankara'daki sahne sayımızın çok olmasıyla beraber bütün bölgelerimizin oynadıkları en seçkin oyunları Ankara'da topluyoruz ve yerli yazarlar haftası gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Devlet Tiyatrolarının "Yerli Yazarlar Haftası", "Klasikler Haftası", "Nöbetçi Tiyatro", "Açık Hava Yaz Oyunları" ve "Kamyon Tiyatrosu Yürüyen Sahne" gibi projelerine ve "Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali"ne ilişkin bilgi veren Kurt, şunları kaydetti:

"İlk defa Devlet Tiyatrosunun repertuvarına girmiş kadın yazarlarımızın eserlerini kadın yönetmenlerimiz yönetti ve Devlet Tiyatrosunun sezon açılışını bu oyunlarla gerçekleştirdik. Kadın yazarlarımızın, kadın yönetmenlerimizin çoğalmasını çok önemsiyoruz ve bu nedenle onları sürekli desteklemeye devam ediyoruz."

Festival projesini gerçekleştirirken hem Avrupa ve Amerika hem de Afrika kıtasından oyunların programda yer almasına ve oyun yazarlarıyla söyleşiler planlamaya çalıştıklarını ifade eden Kurt, "İstanbul'da yapacağımız bu uluslararası festival hem Devlet Tiyatroları ve İstanbul Devlet Tiyatrosu için hem de İstanbul'daki sanatseverler için bir ilk ve bu ilkin içini seyircilerimizle doldurmak istiyoruz" diye konuştu.

Toplantının sonunda, bu ay emekli olacak İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Salih Kızılyaprak'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantıya, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu da katıldı.

FESTİVAL HAKKINDA

Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali" 16 Kasım'da Ankara Devlet Tiyatrosunun AKM'de sahnelenecek "Periferi" oyunuyla başlayacak.

Yurt dışından 4, Türkiye'den 2 olmak üzere 6 farklı oyunun sunulacağı festivalde, dünyanın dört bir yanından kadınların yazdığı tiyatro metinlerinin sahne performansları tiyatro izleyicisiyle buluşacak.

Festival kapsamında Türkiye'den Pembe Akgün'ün yazıp Betül Feyizoğlu Gökçer'in yönettiği "Periferi"nin yanı sıra Karden Kasaplar'ın yazıp Laçin Ceylan'ın yönettiği "Bir Peri Masalı Radyum Kızları" oyunları sahnelenecek.

Yurt dışından ise Brezilya'dan Jessica Teixeira'nın kaleme alıp Diego Landin'in yönettiği "A.L.S.O", Fas'tan Rim Mejdi'nin yazıp yönettiği "Sonsuzluk", Almanya'dan Matin Soofipour Omam'ın yazıp Anke Retzlaff'ın yönettiği "Rüya Makinesi" ile İtalya'dan Elena Bucci ve Marco Sgrosso'nun yazıp yönettiği, Koreja Tiyatrosunun oyunu "Kadın Kahramanlar" seyircinin beğenisine sunulacak.