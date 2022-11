Selanik Film Festivali başlıyor

01 Kasım 2022 Salı, 10:46

63. Selanik Uluslararası Film Festivali yönetmen Steven Spielberg’in The Fabelmans (Fabelmanlar/ 2022) filminin gösterimiyle 3 Kasım Perşembe akşamı başlıyor. Etkinlik 199 uzun metraj ve 68 kısa metrajı kentin Olympion, Pavlos Zannas, Makedonikon ve limanda yer alan Frida Liappa, Tonia Marketaki, John Cassavetes ve Stavros Tornes adlı sinema salonlarında gösterime sunacak. İzleyici ayrıca 93 filme çevrimiçi ortamda ulaşabilecek.

ULUSLARARASI YARIŞMA BÖLÜMÜ

Silence

Plan 75

İlk ve ikinci filmlerini çeken yönetmenler Theo Angelopoulos Altın İskender ödülü (10 bin euro) ve Gümüş İskender (5 bin Euro) ödülleri için yarışacaklar. Bu yılki yarışmada 11 film yer alıyor: A Piece of Sky (Michael Koch/ İsviçre), Blue Jean (Georgia Oakley/ İngiltere), Listen (Maria Douza/ Yunanistan-Bulgaristan), Narcosis (Martijn de Jong/Hollanda), Plan 75 (Chie Hayakawa /Japonya-Fransa-Filipinler-Katar), Silence 6-9 (Christos Passalis/ Yunanistan), The Dam (Ali Cherri/Carmen Jaquier/İsviçre), To the North (Mihai Mincan/Romanya-Yunanistan-Bulgaristan-Çek Cumhuriyeti-Fransa), Wolf and Dog (Claudia Varejao/ Portekiz-Fransa).

Listen

The Dam

TÜRK FİLMLERİ SELANİK’TE

Kurak Günler

Balkanlar’a Bakış bölümünde Emin Alper’in Kurak Günler’i (Türkiye-Fransa-Almanya-Hollanda-Yunanistan-Karadağ), Bekir Bülbül’ün Cloves and Carnations’ı, Kazım Öz’ün Bir Kar Tanesinin Ömrü, Turan Haste’nin Rutubet’i gösteriliyor. Maryna Er Gorbach’ın Klondike (Ukrayna-Türkiye) filmi Meet the Neighbors bölümünde yer alıyor.

ÜNLÜ KONUKLAR: CHARLOTTE GAINSBOURG İLE FATİH AKIN

The Passengers of the Night

Oyuncu Jane Birkin ile şarkıcı Serge Gainsbourg’un kızları oyuncu Charlotte Gainsbourg festivalin Open Horizons bölümünde yer alan Mikhael Hers’in yönettiği The Passengers of the Night filminin gösterimine katılmak üzere Selanik’e geliyor.

Rhinegold

Fatih Akın Özel Gösterimler bölümündeki yeni filmi Rhinegold’u izleyiciye sunacak. Festivalin ve Yunan izleyicinin çok sevdiği Akın etkinliğin en eski konuklarından.

MARIA PLYTA MERCEK ALTINDA

Eva

Selanik’te doğan Maria Plyta (1915-2006) ilk Yunanlı kadın yönetmen olarak biliniyor. Edebiyatla ilgilenen Plyta 1940’ların sonuna doğru sinema sektörüne girerek Alekos Sakellarios ve Yorgos Tzavellas’la çalıştı. 1950’de ilk filmi The Engagement’ı gerçekleştirdi. Filmin set tasrımlarını ünlü ressam Yannis Tsarouhis yaptı. Film senaryoları yazdı, 17 film çekti. Etkinlikte Plyta’nın The Engagement, Eva filmleri gösterilecek.

MARİA GAVALA’YA ALTIN İSKENDER ONUR ÖDÜLÜ

The Magic Glass

Festival bu yıl yönetmen, sinema teorisyeni, çevirmen ve yazar Maria Gavala’ya Altın İskender onur ödülü veriyor. 1947’de Koropi’de doğan Gavala, Atina Üniversitesi’nde tarih ve arkeoloji okudu. 1972’de mezun olduktan sonra sinema ve televizyon filmleri yönetti, sinema yazıları yazdı. Film teorisi ve estetiğiyle ilgili yazıları tercüme etti. Maria Gavala’nın On Love, The Scent of Violets, The Magic Glass filmleri izleyiciye sunulacak.

PETER STRICKLAND’E SAYGI

The Duke of Burgundy

Son elli yılın en cesur ve kışkırtıcı yönetmenlerinden Peter Strickland festivale katılacak. A Metaphysical Education, Berberian Sound Studio, Blank Narcissus, Cobbler’s Lot, Cold Meridian, Flux Gourmet, Guo4, In Fabric, Katalin Varga, The Duke of Burgundy filmleri Peter Strickland’e Saygı Bölümü’nde yer alıyor.

PETER BROOK’A SAYGI

The Mahabharata

Etkinlik 20. yüzyıl tiyatrosunun en üretken sanatçılarından yönetmen Peter Brook’un sinemacı yönünü onurlandırıyor. Brook’un Brook by Brook, Lord of the Flies, Moderato Cantabile, Tell me Lies, The Mahabharata filmleri gösterilecek.

PETER TSCHERKASSKY İLE EVA HELLER

Outer Space

Film Forward bölümü deneysel filmler çeken Peter Tscherkassky ile Eva Heller’in toplu gösterimlerini gerçekleştiriyor. Peter Tscherkassky ustalık sınıfında deneysel sinema hakkında konuşacak. Tsherkassky’nin Coming Attractions, Dream Work, Get Ready, Happy-End, Instructions for a Light and Sound Machine, L’arrivée, Manufracture, Nocturne, Outer Space, Parallel Space, The Exquisite Corpus, Train Again adlı deneysel filmleri programda yer alıyor.

Last Lost

Eva Heller’in Astor Place, Behind this Soft Eclipse, Crème 21, Her Glacial Speed, Juice, Last Lost, One, Self-Examination adlı deneysel filmleri gösterimde.