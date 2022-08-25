Sırbistan'da Sokak Çalgıcıları Festivali başladı

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde 22. Uluslararası Sokak Çalgıcıları Festivali başladı.

AA
25 Ağustos 2022 Perşembe, 23:17
Sırbistan'da Sokak Çalgıcıları Festivali başladı
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Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sokak çalgıcıları, Novi Sad caddelerinde renkli görüntüler oluşturdu. Festivalin açılışında yer alan 5 metre yüksekliğindeki kabarık etekli, porselen bebek kıyafetli 3 sanatçı, performanslarıyla katılımcıların ilgi odağı oldu.

Kıyafetleriyle renkli görüntüler sergileyen bando ekibinin de bulunduğu festivale yüzlerce kişi katıldı.

27 Ağustos'a kadar devam edecek festival kapsamında, sokak müzikleri, dans performansları ve film gösterimleri düzenlenecek.


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