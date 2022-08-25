Sırbistan'da Sokak Çalgıcıları Festivali başladı
Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde 22. Uluslararası Sokak Çalgıcıları Festivali başladı.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sokak çalgıcıları, Novi Sad caddelerinde renkli görüntüler oluşturdu. Festivalin açılışında yer alan 5 metre yüksekliğindeki kabarık etekli, porselen bebek kıyafetli 3 sanatçı, performanslarıyla katılımcıların ilgi odağı oldu.
Kıyafetleriyle renkli görüntüler sergileyen bando ekibinin de bulunduğu festivale yüzlerce kişi katıldı.
27 Ağustos'a kadar devam edecek festival kapsamında, sokak müzikleri, dans performansları ve film gösterimleri düzenlenecek.
Video Haberler
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanatçı Gülşen cezaevine teslim edildi
- Erdoğan o davayı kaybetti
- Ersan Şen'den, Gülşen'in tutuklanmasına ilk yorum
- 'Haklı olarak sinirleniyor...'
- 'Gülşen'i tutuklamaya sevk eden o savcı...'
- Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven görevden uzaklaştırıldı
- Meral Akşener: 'O şerefsizi Saray'da ağırladılar'
- Sosyal medya Gülşen için ayağa kalktı
- İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
- İngiliz yıldız imzayı attı!