Siren yerine piyano sesi

25 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Notre Dame de Sion İstanbul Fransız Lisesi’nin 5. incisini düzenlediği Uluslararası Piyano Yarışmasının tanıtım basın toplantısı, savaşın çıktığı, yağmurun bastırdığı, hayatın gri olduğu bir günde, sanat ve müzik önemlidir dedirterek geniş bir katılımla okulun Galeri salonunda, piyano eşliğinde gerçekleşti. Toplantının ev sahibi okul müdürü ve yarışma başkanı Alexandre Abellan’ın yanı sıra, konuşmacılar, yarışmanın onur kurulu üyesi devlet sanatçısı piyanist Süher Pekinel, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, jüri başkanı piyanist Jean-Yves Clement, Ochestra’Sion Şefi Orçun Orçunsel, yarışma genel sekreteri Emmanuelle Beaufils ve Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali idi. Bir okulun düzenlediği yarışmanın çok ötesinde bir organizasyonla ilk dört yılında büyük bir ciddiyetle uluslararası değerde genç müzisyenleri ortaya çıkarmış olan yarışmanın sonuncusu Covid kapanmalarından bir gün önce bitmişti.

NDS piyano yarışmasının basın toplantısında Fransa Başkonsolosu Gauvin, Jüri Başkanı Clement, Okul Müdürü Abellan, Süher Pekinel, Serhan Bali; toplantı bir öğrencinin kısa resitaliyle bitti.

SON KATILIM 27 MAYIS

Yarışmacıların belirlenen parçaları çaldıkları videoları 27 Mayıs gününe kadar yollayacakları yarışmanın canlı finalleri haziran ayında gerçekleşecek. Bu yıl da kazanan yarışmacıları önemli ödüller bekliyor: Birinciye 8 bin ikinciye 4 bin üçüncüye 2 bin dolar para ödülünün dışında birçok konser olanağı da sağlanıyor. Süher Pekinel toplantıda yaptığı konuşmada, NDS’de Tarabya’da yatılı okurken müzik odasında piyanolar olduğunu ve çalabildiklerini anlatırken toplantının sürprizi aslında kendisi de diplomat olmadan önce piyano öğretmeni olan Başkonsolos Gauvin’in bir parça çalacak olmasıydı ama sıcak savaş gündeminde Gauvin bu sempatik gösteriden kaçındı. Süher Pekinel’in söyledikleri ise çok önemliydi: “Yarışmalar bir piyaniste kendisini tanımasını sağlar. Kazanmasanız da size değer katar. Bir eğitim kurumunun bunu yapması çok önemli bir katkıdır.”

Tıpkı edebiyat ödülü gibi Uluslararası Piyano Yarışması’nı da başlatan okulun eski müdürü Yann de Lansalut’nun vizyonunu sürdüren yeni müdür Abellan’ın bakarsınız başka sürprizleri de olur.