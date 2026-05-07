Sivas Devlet Tiyatrosu 'Antre' adlı oyunu sahneleyecek

7.05.2026 21:40:00
"Antre" adlı tiyatro oyunu Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Antre" adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturacak.

Özlem Saraç'ın kaleme aldığı, Elif Yalçın'ın yönettiği "Antre" adlı oyunun proje danışmanlığını Ebru Nil Aydın yapıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 9 Mayıs Cumartesi ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunda, Mesut Elbay, Nilhan Nimet Öğütçen Topal, Hülya Keli, Özge Tepe, Muhammed Özkan, Mücahit Boyraz, Muammer Çağatay Keser ve Elif Yalçın rol alıyor.

Güneşli, güzel bir günde şehrin kalabalığında kendini arayan bir kadının hikayesinin anlatıldığı oyunda, birbirini tanımayan insanların hayatlarının apartman antresinde kesişmesi konu ediliyor.

29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri başladı Giresun Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Tiyatro Günleri başladı. Bu sene 29.su düzenlenen Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri, 15 Mayıs’a kadar devam edecek.
Sivas Devlet Tiyatrosu 'Donör' adlı oyunu sahneleyecek "Donör" adlı tiyatro oyunu Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.
Epik ve kabare tiyatrosunun ustası: Haldun Taner Türk edebiyatında öykücülüğüyle çığır açan, tiyatroda ise epik ve kabare tarzının öncülüğünü üstlenen usta yazar Haldun Taner, ölümünün 40. yılında saygıyla anılıyor. "Keşanlı Ali Destanı"ndan Devekuşu Kabare’ye kadar bıraktığı ölümsüz eserlerle toplumun aynası olan Taner, entelektüel kimliğiyle Türk kültür hayatında silinmez bir iz bıraktı.