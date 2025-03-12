SİYAD’ın da en iyisi ‘Hemme’

Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 04:28

Geçen yıl Venedik’te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara Film Festivalleri’nde büyük ödülleri kazanan yapım gecede öne çıktı.

SİYAD ödül törenleri özellikle son yıllardaki ekonomik şartlar nedeniyle dernek üyesi sinema yazarlarının “imece” usulüyle yapılıyor denebilir.

İstanbul Modern’de düzenlenen töreni Cem Davran sunarken geçen yılın ödül alan isimleri de bu yılki ödülleri sahiplerine sundu. Geçen sene hem en iyi film hem de yönetmen ödüllerini kazanan Nuri Bilge Ceylan, Fıratoğlu’na ödülünü verirken filmi de çok beğendiği dile getirdi. Çekimleri olduğu için set kıyafetleriyle törene gelip en iyi kadın oyuncu ödülünü alan usta sanatçı Nur Sürer ise “Oy’una Geldik” filmi yasaklanan yönetmen Kazım Öz’e destek için yapılan protesto gösterisinde sinemacıların polis sayısından az olmasına vurgu yaptı. Ödül alan kadın sinemacılar, 8 Mart’taki yürüyüşte gözaltına alınan kadınlara destek verdi, sinemada kadınların daha fazla görünür olmasına yönelik çağrı yaptılar.

İŞTE ÖDÜLLER

- En iyi film: Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri.

- Yönetmen: Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri).

- Senaryo: Murat Fıratoğlu.

- Cahide Sonku en iyi kadın oyuncu Performansı: Nur Sürer (Mukadderat).

- Erkek oyuncu performansı: Alp Öyken (Büyük Kuşatma).

- Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu performansı: Asiye Dinçsoy (Büyük Kuşatma).

- Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu performansı: Can Bartu Arslan (Yurt).

- Görüntü Yönetmeni: Florent Herry (Yurt).

- Müzik: Ekin Fil (On Saniye). n Kurgu: Ayris Alptekin (Yurt).

- Sanat Yönetimi: Natali Yeres (Büyük Kuşatma).

- Dijital platformlarda gösterime giren en iyi yerli film: Faruk (Yönetmen: Aslı Özge).

- Belgesel: Dargeçit (Yönetmen: Berke Baş).

- Kısa belgesel: Zarafet Ve Şiddet Arasında (y: Şirin Bahar Demirel).

- Kısa film: Neredeyse Kesinlikle Yanlış (y: Cansu Baydar).

- Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü: Cenaze (y: Orçun Behram).

- Ahmet Uluçay Umut Ödülü: Umut Şilan Oğurlu (Dilan Hakkında Konuşmalıyız).

- Dijital platformlarda gösterilen en iyi uluslararası iyi film: Sararmış Yapraklar (Fallan Leaves).

- Vizyona giren en iyi uluslararası film: İlgi Alanı (Zone of Interest).

- Onur Ödülleri: Şerif Gören, Hale Soygazi.

- Emek ödülleri: Nida Karabol, Muzaffer Hiçdurmaz.





PERA MÜZESİ KOLEKSİYONLARI ÇEVRİMİÇİ

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kuruluşundan bu yana Pera Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturduğu koleksiyonları, dijital ortamda erişime açıldı.

“Kütahya Çini ve Seramikleri”, “Oryantalist Resim ile Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” koleksiyonları ile birlikte müze bünyesinde yer alan koleksiyonlarından 2 bin 510 eser İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün internet sitesinde çevrim içi olarak da erişilebilir hâle geldi. Koleksiyonlara “katalog. iae.org.tr” adresinden ulaşılabilir.





INSTİTUT FRANÇAİS, GAUDE'Yİ AĞIRLIYOR

Institut français Türkiye, “Odyssées” etkinlik dizisi ve Frankofoni ayı kapsamında, Fransız romancı ve oyun yazarı Laurent Gaudé’yi ağırlıyor.

Eldorado, Scorta Güneşi ve Kral Tsongor’un Ölümü romanlarının yazarı Gaudé, İstanbul, Ankara ve İzmir’de söyleşi, imza ve konferanslara katılacak.

Gaudé, 17 Mart saat 18.00’de Institut français İstanbul’da, 19 Mart saat 15.00’te Ankara Üniversitesi Farabi Salonu’nda ve 20 Mart saat 18.30’da Institut français İzmir’de konuşacak.