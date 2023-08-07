Siyasilerden Erkin Koray için taziye mesajı...

Yayınlanma: 07.08.2023 - 21:52

Güncelleme: 07.08.2023 - 21:57

Uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde fenalaşan Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Koray'ın vefatının ardından birçok siyasetçi taziye mesajları yayınladı.

İşte o mesajlar...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Bir efsaneyi kaybettik. Vefat haberini aldığımız Erkin Koray’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik dünyasına başsağlığı diliyorum."

ABB Başkanı Mansur Yavaş: "Değerli sanatçımız Erkin Koray'ı maalesef kaybettik. Türkçe rock müziğine eserleriyle nefes vermiş, ezgileriyle Anadoluyu rock müzik ile bütünleştiren bir kişiydi. Sanatıyla hep hatırlanacak, Allah rahmet eylesin."

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: "Aşkımız Bitecek, Öyle Bir Geçer, Çöpçüler, Sevince ve daha nice eserleriyle gönlümüzde taht kuran usta sanatçı Erkin Koray'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Kalbimize işleyen efsane şarkılarıyla hem milletimizin takdir ve sevgisini kazanan hem de kültürümüze unutulmaz bir değer mirası bırakan usta sanatçımız Erkin Koray'a Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun..."

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: "Anadolu rock müziğin öncülerinden, şarkılarıyla dilimizde ve gönlümüzde taht kurmuş bir efsaneydi Erkin Koray. Değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Bilecik Belediyesi Başkanı Melek Mızrak Subaşı: "Erkin Baba’yı kaybettik. Türk ve Anadolu Rock Müziğinin öncülerinden, efsanevi müzisyen Erkin Koray’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sanatçıya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Öyle bir geçer zaman ki… Anadolu Rock müziğinin efsane ismi, kıymetli sanatçımız Erkin Koray’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray’ı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı.…"