"Sofralar Sergisi" projesi 9-10 Kasım'da Raffles İstanbul'da gerçekleştirilecek
İstanbul'u kutlamalar destinasyonu olarak uluslararası platformlarda öne çıkarmak amacıyla düzenlenen "İstanbul Kutlamalar Başkenti - Sofralar Sergisi" projesi, 9-10 Kasım'da Raffles İstanbul'da gerçekleştirilecek.
"İstanbul Kutlamalar Başkenti - Sofralar Sergisi" projesi kapsamında, alanında öncü 9 tasarımcı tarafından, birbirinden farklı İstanbul temalı sofralar ve sofra kültürünün püf noktaları yorumlanacak.
Colin Cowie ve Edgardo Zamora gibi tasarımcıların da yer aldığı etkinlikte, Eddie Zaratsian, Tomas De Brugne, Ghada Blanco, Nadia Duran, Gideon Hermosa ve Sarah Young'un İstanbul sofrası tasarımlarıyla projeye katılacak.
Uluslararası tasarımcıların yanı sıra projenin ortaklığını üstlenen Türk tasarımcılar Meltem Tepeler ve Elmas Özler de sofra tasarımlarını misafirlerin beğenisine sunacak.
İstanbul'u bölgesinde lider kutlama destinasyonu konumuna getirmeyi hedefleyen "İstanbul Kutlamalar Başkenti – Sofralar Sergisi" biletleri "www.tabledesignexhibition.com" üzerinden temin edilebilir.
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