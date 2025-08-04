Ünlü İngiliz pop şarkıcısı Robbie Williams dünya turnesine çıktı, Robbie Williams Live 2025 başlığıyla 7 Ekim’de İstanbul’da Yenikapı etkinlik alanında konser verecek. Robbie Williams hayranlarını konserden önce gösterime giren “Better Man: Robbie Williams’ın Hikâyesi” filmi de çok mutlu edecek. Biyografik müzikal komedi salt şarkıcının fanlarını değil sinemaseverlerin beğenisini kazanacak nitelikte bir yapım. “Muhteşem Showman”de Barnum sirkinin yaratıcısı Phineas Taylor Barnum’um renkli yaşamını anlattıktan sonra yönetmen Michael Gracey, Robbie Williams’ın gerçek yaşamöyküsünü benzersiz bir anlatımla, etkileyici bir görsellikle aktarıyor. Şarkıcı kendini sahne maymunu olarak tanımladığı için film boyunca Robbie’yi maymun makyajıyla izleriz. “Eğlence benim DNA’mda var, dokuz yaşında sahne ışıklarının tadını aldım, şöhret güçlü bir afrodizyak, yaşayan bir çelişkiyim, büyüdüm ama gelişemedim, evrimleşemedim” sözleriyle kendini apaçık, sansürlemeden anlatan Robbie varoşlarda büyüdü, babası şovmen olmak isteyen bir polisti, müzik aşkını oğluna aktardı. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr’ın şarkılarıyla büyüyen Robbie çeşitli deneyimlerin ardından 1990’larda tek başına şöhrete ulaştı.

Frank Sinatra’ya saygı Film yer yer sanatçının psikanalizini yapan sahneler içeriyor: Knebworth’te dev stadyumda verdiği konserde Robbie içindeki canavarlarla, alter egoları maymunlarla savaşır. Pop müzik dünyasına atılan bu direkt bakışla Robbie kendiyle barışır gibi görünse de üne kavuştuğu an hayatının donduğunu, evrimleşemediğini de vurgular. Duygusal, samimi müzikalin oyuncuları da mükemmel. Maymun Robbie’yi hareketi kavrama tekniğiyle canlandıran Jonno Davies, Davies’i seslendiren Robbie Williams, Robbie’yi sarıp sarmayan ninesi rolündeki Alison Steadman, şovmen babası Steve Pemberton, sevgi dolu, cesur annesinde Kate Mulvany’nin performansları unutulmazdır.

Görüntü yönetmeni Erik A. Wilson’ın 1990’ların atmosferini yansıtan grenli görüntüleri etkileyicidir. Aynı zamanda yapımcı da olan Robbie Williams filmdeki şarkılarının kayıtlarını yeniledi, sinemasal anlatıma uyması için tonalitelerini değiştirdi. Final sekansında Frank Sinatra’nın şarkısı “My Way”i seslendiren Robbie Williams ustaları Sinatra’yı, Dean Martin’i, Sammy Davis JR’ı sevgiyle, saygıyla selamlar. Filmi izlerken İngiliz usta Ken Russell’ın Tommy, The Music Lovers (Yalnız Kalpler) müzikalleri aklıma geldi, Michael Gracey de ustası Russell’a saygı duruşunda bulunur. “İyi bir adam olmak için elimden geleni yapıyorum, yakın ilişkileri onarmak kendini onarmak demektir, yaşam yaptığımız seçimlerdir, inanılmaz bir rekabetçiyim” diyen Robbie Williams’lı “Better Man” yılın en iyi müzikalleri arasında.