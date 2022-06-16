Sokak Kendis: Işıklar ve yıldızlarla geldi, yeni bir eğlence kanalı, Disney+

16 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Üç yıldır sahneye çıkmayan Tarkan’ı bile ikna etmişler, beni de ettiler. Partide yok yoktu: Her biri ayrı lezzette kokteyller, karidesli atıştırmalıklar! Disney karakterleri her yerdeydi, selfi yapmaktan bir hal olduk. Haliç’in muhteşem manzarasına dolunay ve ışık şov eşlik ediyordu.

Disney filmlerinin müziklerini çalan orkestradan sonra “Geççek” ile sahneye çıkan Tarkan yakışıklıydı, olgunlaşmış ama dansları, bildiğimiz şarkıları, geceye uygun pırıltılı smokiniyle şıktı, hoştu.

Ya Disney’in yeni dizilerinin starları? Bir tek, kimseyle konuşmadığı için gıcık olunan, havasından yürüyemeyen Can Yaman’a, o da gece bitmiş, çıkarken rastladım. Ne Hande Erçel’i, ne Eda Ece’yi, ne Demet Özdemir’i, ne Tuba’yı, ne Timuçin’i, hiçbirini göremedim. Tabii göremem, en önde oturmuşlar, onlar beni görmeye gelmedi! Hiç olmazsa sahneye çağrılıp bir merhaba dedirtilseydi nasıllar görürdük. Fotoğraflarına göre galiba en şık Demet Özdemir’di.

Disney+ gelmesine en çok sevinenler onlar olmalı. Türk senaryoları, Türk yıldızları, Türk sinema ve dizi endüstrisinin çalışanları yararlanacak, dünyaca tanınır olacaklar. Bizim psikiyatrların hasta defterleri de işe yarar, yeni psikolojik sorunları olanların senaryoları yazılır şimdi.

Kardeşim, başka yazarlar ve kitaplar da var, Kiralık Adam da var, bizim ana akım kanallar cesaret edip çekemedi. Disney eder mi? Herkesin bir beklentisi var, seyirci de ana akım kanalları çoktan boşladı, seyrederiz diye memnundur! Hoş gelmişler, boş gelmemişlerdir inşallah.