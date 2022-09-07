"Sokakta Satranç Var" etkinliğinin 8'incisi hafta sonu başlayacak

07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:01

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından itibaren gerçekleştirilen "Sokakta Satranç Var" etkinliği bu sene 8. kez Türkiye genelinde 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Etkinliğe bütün illerden sporseverler, sokaklardan, okul bahçelerinden, parklardan, kentin simge yerlerinden, sahillerden ve istedikleri her yerden katılabilecek.

Organizasyona ilişkin fotoğraflar "sokaktasatrançvar" ve "satrançiçinvarız" etiketleriyle sosyal medya hesaplarından paylaşılabilecek.