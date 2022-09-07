"Sokakta Satranç Var" etkinliğinin 8'incisi hafta sonu başlayacak
Türkiye Satranç Federasyonu'nun geleneksel hale getirdiği "Sokakta Satranç Var" etkinliğinin 8'incisi hafta sonu başlayacak.
Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından itibaren gerçekleştirilen "Sokakta Satranç Var" etkinliği bu sene 8. kez Türkiye genelinde 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Etkinliğe bütün illerden sporseverler, sokaklardan, okul bahçelerinden, parklardan, kentin simge yerlerinden, sahillerden ve istedikleri her yerden katılabilecek.
Organizasyona ilişkin fotoğraflar "sokaktasatrançvar" ve "satrançiçinvarız" etiketleriyle sosyal medya hesaplarından paylaşılabilecek.
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