Son Dakika: Oyuncu Güzin Çorağan yaşamını kaybetti
Son dakika haberi... 'Bizimkiler' dizisiyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Vefat haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından duyurdu. Algöz paylaşımında "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar.Allah rahmet eylesin.?? pic.twitter.com/sDEmpPW78B— zaferalgoz (@zaferalgoz) November 27, 2022
GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?
TRT'nin doksanlı yıllara damga vuran dizisi Bizimkiler'de canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Çorağan, 1943 doğumluydu.
1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda oyunculuğa adım atan Güzin Çorağan uzun tiyatro kariyerinin ardından Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filmiyle sinema dünyasına girdi.
1987'de Selamsız Bandosu, 1988'de Düttürü Dünya, 1989'da Karılar Koğuşu gibi filmlerde rol alan Çorağan, yaekın dönemde Maskeli Beşler ve Hanımın Çiftliği yapımlarında da yer aldı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sahte doktor' ifadesinde her şeyi anlattı
- Düzce'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
- Dört bir yandan bu köye akın ediyorlar
- Dört tabutun içinde esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
- TKH Genel Başkanı Tekerek dahil partililer gözaltında
- 'Kulak çekme' polemiği: İYİ Parti'den açıklama
- Can Selçuki: AKP'ye destek mum gibi eriyor
- Cumhuriyet yazdı, o isimler uçtu
- 'Kameralar, kayıt alındı mı?'
- Kılıçdaroğlu çifti mutfaktan seslendi