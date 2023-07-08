Son dakika... Özkan Uğur hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 08.07.2023 - 16:32

Güncelleme: 08.07.2023 - 16:44

MFÖ grubunun üyelerinden usta müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 69 yaşındaki hayata veda etti.

BAKAN KOCA DUYURDU

Uğur'un ölümünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/69NB6DQXQO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2023

KANSERİ 3 KEZ YENMİŞTİ!

Lenf kanserini 3 kez yenen Uğur, yaklaşık 3 aydır İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.