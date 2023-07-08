Son dakika... Özkan Uğur hayatını kaybetti!

Usta müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Uğur'un ölüm haberini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Lenf kanserini 3 kez yenen Uğur, yaklaşık 3 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 16:32
Son dakika... Özkan Uğur hayatını kaybetti!
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MFÖ grubunun üyelerinden usta müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 69 yaşındaki hayata veda etti.

BAKAN KOCA DUYURDU

Uğur'un ölümünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. 

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

KANSERİ 3 KEZ YENMİŞTİ!

Lenf kanserini 3 kez yenen Uğur, yaklaşık 3 aydır İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.


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