Tarkan'dan 'Özkan Uğur' paylaşımı

Yayınlanma: 25.06.2023 - 15:01

Güncelleme: 25.06.2023 - 15:01

Üç kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un hastalığının nüksettiği öğrenilmişti. Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilirken, ünlü sanatçının entübe edildiği de duyurulmuştu.

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

"Özkan Uğur’umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah’ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin."

TARKAN'DAN PAYLAŞIM

Özkan Uğur için tüm sanat dünyası seferber olurken; ünlü sanatçı Tarkan'dan da bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından Uğur'un bir gönderisini paylaşan Tarkan, "Çok sevgili Özkan Uğur'a hep birlikte güzel enerjilerimizi, sevgimizi yollayalım. Acil şifalar dileyelim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettn Koca da, Uğur'un sağık durumuna ilişkin bilgi vermişti.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Koca, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullanmıştı.