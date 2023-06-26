Özkan Uğur’un eşinden ‘öldü’ haberlerine tepki: ‘Sizi bulacağım ve dava edeceğim’

Yayınlanma: 26.06.2023 - 10:06

Güncelleme: 26.06.2023 - 10:06

Lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi sanatçı Özkan Uğur’un yoğun bakımda tedavi görüyor.

Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur, sosyal medya üzerinden “Özkan Uğur öldü” şeklinde çıkan haberlere tepki göstererek şunları söyledi:

“Özkan Uğur ölmedi, yaşıyor. Sadece ‘tık’ almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler… Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz.”