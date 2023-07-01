Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, üç hafta önce de yoğun bakıma alınan Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili olarak müzisyen Emre Irmak'tan bir açıklama geldi. Irmak, Özkan Uğur'un oğlu Alişan Irmak'la konuştuğunu belirterek ""Doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 13:08
Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
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Müzisyen Emre Irmak, entübe edilen usta sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı.

Uğur'un oğlu Alişan'la konuştuğunu belirten Irmak, "Doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş" dedi. 

Irmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan'la konuştum şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Hadi Özkan abi zımba gibi kalkıcan ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki dualarımızla kalkıcan ayağa muhteşem insan."

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, üç hafta önce de yoğun bakıma alınan Özkan Uğur, kısa süre önce entübe edilmişti. Uğur'un tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. 


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