Son kez sahnede: Bu sezon son kez sanatseverlerle buluşacak...

Yayınlanma: 08.05.2025 - 23:29

Güncelleme: 08.05.2025 - 23:29

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türk sinema tarihinde önemli işlere imza atan ustaların eseri müzikal, 10 Mayıs'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 2024-2025 sanat sezonunda son defa sahnelenecek.

Türk sinemasında 200'e yakın filmin senaryosuna imza atan, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Salako gibi başyapıtların unutulmaz yazarı Sadık Şendil'in metinlerini kaleme aldığı, Attila Özdemiroğlu'nun bestelerini yaptığı, şarkı sözlerini Sevgi Sanlı'nın yazdığı müzikal, orijinal metinlere ve müziklere sadık kalınarak modernize edildi.

Müzikleri Antalya DOB Orkestra Şefi Ömer Yöndem tarafından yeniden düzenlenen müzikalin rejisörü Mehmet Fatih Şanal olurken, koreografisi Özgür Adam İnanç'a, kostümü Nursun Ünlü'ye, dekoru Gürcan Kubilay'a ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Eserde Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası, solistleri, korosu ve balesini orkestra şefi Ömer Yöndem yönetirken, koro şefliğini Mahir Seyrek üstleniyor. Eserin başkemancısı orkestra sanatçısı Demet Emen olacak.

İstanbul'un Taşkasap semtinde 19. yüzyılda erkek egemen toplumda ayakları üzerinde durmanın bir yolunu arayan Hürmüz'ün hikayesini anlatan eserde, "Hürmüz"ü Sema Çavuşoğlu, "Hikaye Anlatıcı"yı Ümit Burak Tekinay, "Doktor"u Serhat Konukman, "Kadı"yı Taner Ölçen, "Ömer"i Engin Suna, "Berber"i Dağhan Ergün, "Hızır Reis"i Fatih Kayhan, "Hallaç Rüstem"i Devrim Demirel, "Bekçi Memo"yu Erdi Can Aybaş, "Ali"yi Erman Baba, "Safinaz"ı Semiha Derya Boran, "Havva"yı Seçil Fenercioğlu, "Anne"yi Tuğçe Oğuzülgen, "Rukiye"yi Şen Sılay Erman, "Nuriye" rolünü ise Sinem Seçil Baddal canlandıracak.