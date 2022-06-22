St. Benoit’da Orhan Kemal
Eğitim kurumunun başarısı, taşıdığı yapı, tarih ama en çok da içindeki öğretmen ile ölçülür. Öğretmen ışıldayınca öğrenci de parlar.
Özel yıl sonu sergilerini, konser ile birleştirip Orhan Kemal, 72.Koğuş’u baz alarak, halka bir pencere açan St Benoit’lı gençler umut tazeliyorlar.
Sahnede bir kız, iki erkek öğrenci, dünyanın en prestijli müzik okullarına davet edilmişler. Fransız Müdür ve Türk müdür yardımcısı, elleri ile tempo tutarak, Cem Karaca’nın “Tamirci Çırağı”nı söylüyorlar. Saint Benoit’da, müzik öğretmenleri, Özgür Sarıoğlu’nun “Ah bir ataş ver” Türküsünü seslendiriyor, eşlik eden orkestra kendi öğrencileri. Öğrencilerini sahnede izlerken ise yüzündeki gururu, kalbindeki sevgiyi, her okulda görebilir miyiz? La Galerie’deki sergi, temmuz ayına kadar devam edecek, lütfen gezin. 72. Koğuş bazlı sergide bu kez sadece ağırlıklı 9.sınıflar yok, 11.sınıflar, Ara Güler’li karşılaştırmalar Birliktelik, birlikte yaratma ve üretme gücü. Birlikte başarma! Öyle olmasa, sahnede performans sağlayan müzik alanında başarılı gençler, dünyanın sayılı okullarına birer Türk öğrenci olarak adlarını yazdırırlar mıydı? Ve ışıldayan gençler; Maya Nil Kaya, Can Yücel, Eren Oneil Şimşek. Yolunuz açık olsun!
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