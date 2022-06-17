Bursa, Nilüfer’deki İmalat-Hane’de Ali Kazma’nın sergisi

17 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Sergi mayıs ayında açılırken hem Bursa hem de İstanbul’dan misafirlerini ağırladı. Nilüfer Belediyesi’nin de “Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları” sergi serisiyle eşzamanlı açılan “Zaman Zaman” 14 Ağustos’a kadar sürecek. Nilüfer’in sınırları içerisinde böylece ağustosa kadar yedi farklı sergi Bursalıları ve çevre şehirlerden kültür-sanat sevenleri bekliyor olacak.

Sergi sanatçının video işlerinden oluşuyor. Videoların tümü zamana ve ritme odaklanıyor. Ali Kazma, video işlerinin belgesel gibi gözükmemesini başarıyla sağlamış. Videoyu oluşturan her bir fotoğraf karesinin resim gibi olması dikkat çekiyor. Sanatçı, insanın dünyayı algılama, şekil verme, değiştirme ve yeniden yaratma yöntem ve imkânları üzerine eğiliyor. Bu eserler ilk kez aynı mekân içinde bu kadar büyük boyutlu ve çok ekranlı sergilenme şansı buluyor.

"AMAÇ, YAPILMAMIŞ İŞLER YAPMAK"

Konuştuğumuz İmalat-Hane’nin sanat yönetmeni Murat Alat, hem mekân hem de “Zaman Zaman” sergisi üzerine şunları söylüyor: “İmalat-Hane olarak hedefimiz İstanbul dışında sanat eserlerinin dolaşıma gireceği bir mekân kurmak ve de bunu yaparken sanat adına da yenilikçi bir tavır takınmak. Yerel ve evrensel arasında diyalektik bir ilişki kurma gayretindeyiz.

Her sergimizle daha önce yapılmamış yeni bir şeyi de yapmaya çalışıyoruz. Sergi kapsamında Ali Kazma’nın ‘Tea-Time’ adlı işi ilk defa bu kadar büyük gösteriliyor. ‘Zaman Zaman’ı Ali Kazma’nın eserlerinden oluşmuş dev bir yerleştirme olarak görebiliriz. Kazma’nın işlerinde ritim ve zaman algısı son derece önemli. Biz de sergiyi kurgularken işlerin birbirleriye ilişki halinde açığa çıkardıkları ritmi ve zaman deneyimini merkeze aldık. Bunun dışında elbette Ali Kazma’nın işlerinde odaklandığı bazı temalar var ancak bu temaların her birini eserler özelinde konuşmak gerekiyor. Biz belki de biraz iddialı bir şekilde alternatif bir zaman deneyimi sunmaya çalıştık bu sergide. Ali Kazma evreninin zamanının deneyimini.”