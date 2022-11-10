Stanley Kubrick sergisi özelinde film okuma günleri başlıyor

10 Kasım 2022 Perşembe, 20:04

İstanbul Sinema Müzesi, Stanley Kubrick sergisi özelinde film okuma günlerine başlıyor.

Film anlatıcısı Mehmet Sindel’le Kubrick dünyasını geniş bir perspektiften ele alan film okuma günlerinde Kubrick’in sinematografisi, yaşamı, sinema anlayışı, kültleşmiş eserleri hayranları ile buluşacak. Etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Sindel, sahneleri işleyiş ve kamerayı kullanış tekniği hep değişen ve gelişen Kubrick’in filmlerini sahne sahne analiz ederek; senaryo, kurgu, sinematografi, mizansen ve ses ve semboller gibi sinema dilinin unsurlarıyla kurulan anlamını keşfedecek. Filmlerin sosyolojik, psikolojik, felsefi, gösterge bilimsel ve mitolojik okumaları da yapılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikler ise şöyle:

Stanley Kubrick Portresi ve Sinematografisi

13 Kasım Pazar Atlas 1948 Sineması

Saat: 13:00



The Shining Film Okuması



4 Aralık Pazar Atlas 1948 Sineması

Saat: 16.00