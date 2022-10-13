"Stanley Kubrick" sergisi Sinema Müzesi'nde

13 Ekim 2022 Perşembe, 14:31

New Yorklu yönetmen Stanley Kubrick'in (1928-1999) tüm çalışmalarına kronolojik bir bakış sunan Stanley Kubrick Sergisi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki ilk etkinlik olarak kapılarını açtı. Kubrick'in sıra dışı dünyasına yakından tanıklık etmesini sağlayan sergi, çoğu yayınlanmamış belge, obje, senaryo, kamera, lens ve orijinal kostümleriyle sanatçının sinema kariyerine derinlemesine bir bakış sunuyor.

Stanley Kubrick’in kızı Katharina Kubrick de serginin açılışına, Stanley Kubrick filmlerinin yapımcısı Jan Harlan ile katıldı. Kubrick, “24 saat önce İstanbul'a geldim. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. İstanbul'un farklı stilleri içinde barındıran atmosferi gerçekten büyüleyici. Aynı zamanda şu an içinde olduğumuz bina şahane. Sinema ve filmler hayatımızın bir parçası. Bu bilince sahip olarak devletin bu tür sanatsal çalışmaları destekliyor olması muhteşem. Kubrick sergisi şu an 22’nci durağında ve 1 buçuk milyon izleyiciye ulaştı. Daha çok gezmesi için şans diliyorum” diyerek serginin anlamına değindi.

“A Clockwork Orange”, “The Shining”, “Full Metal Jacket”, “Eyes Wide Shut” ve Steven Spielberg’in “A.I. Artificial Intelligence” filmlerinin yapımcısı Jan Harlan sergiyi gezerken duygu dolu anlar yaşadı. Harlan, “Sergiyi gezdiğimde gözümde anılar canlandı. Kubrick’in el yazısını görmek bile beni etkiliyor. Ne kaybettiğimizi bir kez daha anlıyorum” dedi.

İstanbul Sinema Müzesi'nin sergiye özel tasarlanmış 3. ve 4. katlarında özel efektler, modeller ve etkileşimli alanlarıyla sanatçının mekan ve sinema bağlamında yaratıcılığını gözler önüne seriyor. Kubrick'in 1940'larda Look dergisiyle başlayan ilk sanatsal adımlarından son filmi olan Eyes Wide Shut'a kadar 16 filmini kronolojik bir sunumla izleyiciyle buluşturan sergi, sanatçının hiç çekilmemiş veya başka yönetmenler tarafından çekilen Yapay Zeka, Napoleon ve Savaş zamanı Yalanları projelerini de ilk kez İstanbul izleyicisiyle bir araya getiriyor. Kubrick'in başyapıtı sayılan 2001:Space Odyseey filminin özgün tasarımından esinlenilmiş deneyim alanında orijinal aygıt, giysi ve modeller de sergi kapsamında sunuluyor.

Stanley Kubrick sergisinin küratörlüğünü, İstanbul Sinema Müzesi Küratörü Zihni Tümer ve Alman Film Müzesi Küratörleri Hans-Peter Reichmann & Tim Heptner yapıyor. “Stanley Kubrick” sergisi, Alman Sinema Müzesi (Deutsches Filmmuseum) tarafından Christiane Kubrick, Jan Harlan ve Londra Sanat Üniversitesi (University of the Arts London) Stanley Kubrick Arşivi iş birliğiyle gerçekleştirilecektir. Warner Bros. Entertainment Inc., Sony-Columbia Pictures Industries Inc., Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., Universal Studios Inc., and SK Film Archives LLC. destekleriyle hayata geçiriliyor.

Sergi, 1 Ekim-1 Mart 2023 tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.