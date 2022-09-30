Başka Sinema'da bu hafta

30 Eylül 2022 Cuma, 17:15

İzleyicisine aynı salonda günde en az üç film sunacak olan BAŞKA SİNEMA’da filmler, görmenize yetecek kadar uzun süre vizyonda kalıyor. Üstelik seanslarda (filmler 110 dakikadan uzun değilse) ara verilmiyor. Sürpriz film geceleri, kısa filmler, belgeseller, kült filmler, ön gösterimler ve sonrasında film ekibiyle sohbetler, izleyicinin katkısıyla yaratılacak etkinlikler, hep seyretmek istediğiniz ama kaçırdığınız filmler BAŞKA SİNEMA’da izleyicilerini bekliyor.



Bıçağın İki Yüzü

Paris ve şimdiden kış. Sarah ve Jean birbirlerini seven, yıllardır beraber yaşayan bir çift. Aşkları onları mutlu ediyor ve güçlendiriyor. Asla sönmeyecek arzuları ile beraber aralarında karşılıklı bir güven var. Ancak bir sabah, kendisini Jean ile tanıştıran François, Sarah’ın hayatına tekrar giriyor. Ve François, Sarah’ın daha önce Jean için tereddüt etmeden terk ettiği kişi. 72. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde Claire Denis’e En İyi Yönetmen dalında Altın Ayı getiren filmin başrollerinde Juliette Binoche ve Vincent Lindon yer alıyor.

Yönetmen: Claire Denis

Oyuncular: Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin

Ülke: Fransa

Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım

Yapım: Olivier Delbosc

İthalat: Bir Film

Zuhal

İstanbul’un merkezinde yalnız yaşayan ve başarılı bir avukat olan Zuhal, bir gün evinde bir kedi sesi duymaya başlar. Gecelerce onu uyutmayan bu sesin kaynağını bulmak için apartmanda çaresiz bir arayışa çıkan Zuhal, o güne dek hiç iletişim kurmadığı komşularının tek tek kapılarını çalar. Kediyi bulamadıkça daha da absürtleşen bu arayış, bildiği doğruların peşinden giden Zuhal için yeni bir uyanışın da başlangıcı olacaktır.

Yönetmen: Nazlı Elif Durlu

Oyuncular: Nihal Yalçın, Sadi Celil Cengiz, Çağdaş Ekin Şişman, Sena Başdoğan, Sencar Sağdıç, Aysan Sümercan, Fatih Al, Şebnem Sönmez, Nur Sürer

Ülke: Türkiye, Almanya

Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım

Yapım: istos film

Peter von Kant

François Ozon, Fassbinder’in kamera önünde yalnızca kadınların göründüğü 1972 yapımı dramı Petra von Kant’ın Acı Gözyaşları’nı “acı gözyaşlarını” çıkararak ve cinsiyetleri ters çevirerek baştan yaratıyor. 2022 Berlin Film Festivali’nin açılış filmi Peter von Kant’ta Petra, Fassbinder’i epeyce andıran başarılı, ünlü film yönetmeni Peter olmuştur. Peter, sürekli kötü davranıp küçük düşürmekten zevk aldığı sessiz asistanı Karl ile birlikte yaşamaktadır. Büyük aktris Sidonie’nin ona tanıştırdığı yakışıklı genç Amir’e âşık olur. Amir’e birlikte yaşamayı ve sinema dünyasına girmesi için yardım etmeyi teklif eder. François Ozon’un 2000’de ün kazanmasını sağlayan Gouttes d’eau sur pierres brulantes / Kızgın Taşlara Düşen Su Damlaları, Rainer Werner Fassbinder’in bir oyununun uyarlamasıydı. Takıntı, aşağılama, ilham, ün, baştan çıkarma ve yalnızlığı ele alan Peter von Kant da Fassbinder’e renkli, oyuncaklı ve eğlenceli bir saygı duruşu niteliğinde.

Yönetmen: François Ozon

Oyuncular: Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Gharbia, Hanna Schygulla, Stéfan Crépon

Ülke: Fransa

Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım

Yapım: François Ozon

İthalat: Bir Film

Aşk, Mark ve Ölüm

Remake, Remix, Rip-Off’la büyük başarı yakalayan Cem Kaya’nın Mehmet Akif Büyükatalay’la ortaya çıkardığı bu sıradışı belgesel, Almanya’daki Türkiyeli göçmenlerin, çocuklarının ve torunlarının yaşattığı bağımsız müzik kültürünün eşi benzeri görülmemiş hikâyesini eğlenceli ve dolambaçlı bir dille, ilk defa gün yüzüne çıkan arşiv görüntüleri eşliğinde anlatıyor. Türkiyeli göçmenlerin bağımsız, dolayısıyla da pek bilinmeyen müzikal dünyası Almanya için eşsiz nitelikler taşıyor. Türkiye’den Almanya’ya taşan müziğin 60 yıla dayanan mirasını kutlayan Aşk, Mark ve Ölüm, hem savaş sonrası için alternatif bir tarih hem de içinde yer alan Köln Bülbülü Yüksel Özkasap, Derdiyoklar, Cavidan Ünal, Muhabbet, Killa Hakan, Kabus Kerim, Erci E. ve Hatay Engin gibi isimlerle müzikal anlamda bir ünlüler geçidi niteliğinde.

Yönetmen: Cem Kaya

Ülke: Almanya

Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım

Yapım: filmfaust, Film Five

İthalat: Mubi

Katılanlar: İsmet Topçu, Ömer Boral, Yüksel Ergin, İhsan Ergin, Metin Türköz, Ercan Demirel, Cavidan Ünal, Adnan Türköz, Yüksel Özkasap, Cevdet Yıldırım, Ata Canani, Cem Karaca