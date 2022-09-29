Star Trek filminden kötü haber: Dördüncü film rafa kaldırıldı
Chris Pine’ın Kaptan Kikr’ü canlandırdığı ünlü bilim kurgu serisi Star Trek’in dördüncü filmi, yapım şirketi tarafından yeniden rafa kaldırıldı.
Yapımcılığını Paramount Pictures’ın üstlendiği bilim kurgu serisi Star Trek’in yeni filmi, şirketin gelecek projelerinin yer aldığı listeden kaldırıldı. Gelecek yıl 22 Aralık’ta vizyona girmesi beklenen dördüncü Star Trek filmi, yönetmen Matt Shakman’in seriden ayrılmasıyla yeniden rafa kaldırılmış oldu.
YÖNETMEN PROJEDEN AYRILDI
NTV'nin haberine göre yönetmen Shakman, 2021 yılında Star Trek 4 projesiyle gündeme gelmişti. WandaVision dizisinin yönetmenliğini yapan ve Emmy’ye aday gösterilen Shakman, diğer projeleriyle çakıştığı için geçtiğimiz ay projeden çekildiğini paylaşmıştı.
Filmin yapımcılığını üstlenen J.J. Abrams ise yeni Star Trek filminin çekimlerinin bu yıl sonunda başlayacağını ve orijinal kadronun geri döneceğini söylemişti. Ancak bazı kaynaklara göre, bu açıklamanın yapıldığı sırada filmin başrol oyuncuları henüz anlaşmayı imzalamamıştı.
Paramount’ın gelecek projeleri arasında yer almayan seri, yapım şirketinin en değerli filmleri arasında yer alıyor. Serinin son filmi Star Trek Beyond, tüm dünyada 344 milyon dolar hasılat yapmıştı.
Filmin başrollerinde Chris Pine, Zachary Quinto ve Zoe Saldana gibi ünlü isimler yer alıyor.
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