Oscar ödüllü aktris ve Star Trek yıldızı Louise Fletcher yaşamını yitirdi

'Guguk Kuşu', 'Star Trek' gibi başarılı yapımların yıldızı Louise Fletcher, 88 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 12:36
Oscar ödüllü aktris ve Star Trek yıldızı Louise Fletcher yaşamını yitirdi
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1975'te yayımlanan komedi drama filmi 'One Flew Over The Cuckoo's Nest'teki (Guguk Kuşu) 'Hemşire Mildred Ratched' karakteriyle hafızalara kazınan Louise Fletcher, Fransa'daki evinde hayatını kaybetti.

Daily Star'da yer alan habere göre, ölüm haberini veren Flecher'in menajeri David Shaul, ünlü oyuncunun evinde uyurken vefat ettiğini aktardı. 

2017 yılına kadar sayısız film ve dizide yer alan Fletcher’ın ilk filmi de 1963’te çekilen ve Rock Hudson, Rod Taylor, Mary Peach ve Barry Sullivan’ın da oynadığı “A Gathering of Eagles” idi.


Louise Fletcher Star Trek Guguk Kuşu

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