Star Wars evreninde yeni macera: Ryan Gosling'li 'Starfighter' geliyor!
Dünyaca ünlü bilimkurgu serisi Star Wars'ın bu yıl Japonya'da düzenlenen 'Star Wars Celebration' etkinliğinde Star Wars evreninin yıldız isimleri bir araya geldi ve serinin yeni içerikleri ilk kez tüm dünya ile paylaşıldı. Ryan Gosling’in başrolünde yer alacağı yeni Star Wars filmi Starfighter'ın yönetmen koltuğunda ise Shawn Levy oturacak.
1999 yılından itibaren birkaç senede bir düzenlenen ‘Star Wars Celebration’ etkinliği, 18-20 Nisan tarihleri arasında birbirinden yıldız isimleri ve Star Wars evreni takipçilerini Tokyo’da bir araya getirdi. Pek çok panelin düzenlendiği etkinlikte sinemada yerini alacak iki yeni Star Wars filminden ‘Starfighter’, ilk kez tüm dünyayla paylaşıldı.
Yıldız oyuncu Ryan Gosling’in başrolünde yer alacağı filmin yönetmen koltuğunda en son ‘Deadpool & Wolverine’ini izlediğimiz Shawn Levy oturacak. Levy’nin “Star Wars evreninde daha önce keşfedilmemiş bir zaman diliminde geçiyor” sözleriyle özetlediği ‘Starfighter’la birlikte tüm dünyada merak uyandıran bir diğer vizyon filmi ise ‘The Mandalorian and Grogu’ oldu. Jon Favreau’nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrol oyuncuları Pedro Pascal ve Sigourney Weaver, yapımın paneline katıldı.
Tokyo’daki Makuhari Messe Convention Center’da gerçekleşen ‘Star Wars Celebration’ kapsamında, final sezonu dün itibariyle Disney+’ta izleyicilerle buluşan ‘Andor’un senaristi ve yönetmeni Tony Gilroy ile birlikte Andor’a hayat veren Diego Luna, sahneye çıktı. İkiliye yapımcı Sanne Wohlenberg ve de oyuncu kadrosundan Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona ve Alan Tudyk eşlik etti.
AHSOKA'DA İKİNCİ SEZON GELİYOR
Katılımcılar, Star Wars evreninin büyük beğeni toplayan dizisi ‘Ahsoka’nın da ilk sezonunun perde arkasına yolculuğa çıktı. Dave Filoni, Jon Favreau, Rosario Dawson ve Hayden Christensen, ‘Ahsoka’ paneli için Tokyo’da binlerce katılımcıyla bir araya geldi. Dizinin yaratıcı ekibi, Rory McCann’ın hayranların favori karakteri olan Baylan Skoll’u canlandıracağının ve ‘Ahsoka’nın 2’nci sezon yapımına bu hafta başlanacağının müjdesini verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!