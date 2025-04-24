Star Wars evreninde yeni macera: Ryan Gosling'li 'Starfighter' geliyor!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:35

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:35

1999 yılından itibaren birkaç senede bir düzenlenen ‘Star Wars Celebration’ etkinliği, 18-20 Nisan tarihleri arasında birbirinden yıldız isimleri ve Star Wars evreni takipçilerini Tokyo’da bir araya getirdi. Pek çok panelin düzenlendiği etkinlikte sinemada yerini alacak iki yeni Star Wars filminden ‘Starfighter’, ilk kez tüm dünyayla paylaşıldı.

Yıldız oyuncu Ryan Gosling’in başrolünde yer alacağı filmin yönetmen koltuğunda en son ‘Deadpool & Wolverine’ini izlediğimiz Shawn Levy oturacak. Levy’nin “Star Wars evreninde daha önce keşfedilmemiş bir zaman diliminde geçiyor” sözleriyle özetlediği ‘Starfighter’la birlikte tüm dünyada merak uyandıran bir diğer vizyon filmi ise ‘The Mandalorian and Grogu’ oldu. Jon Favreau’nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrol oyuncuları Pedro Pascal ve Sigourney Weaver, yapımın paneline katıldı.

Tokyo’daki Makuhari Messe Convention Center’da gerçekleşen ‘Star Wars Celebration’ kapsamında, final sezonu dün itibariyle Disney+’ta izleyicilerle buluşan ‘Andor’un senaristi ve yönetmeni Tony Gilroy ile birlikte Andor’a hayat veren Diego Luna, sahneye çıktı. İkiliye yapımcı Sanne Wohlenberg ve de oyuncu kadrosundan Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona ve Alan Tudyk eşlik etti.



AHSOKA'DA İKİNCİ SEZON GELİYOR

Katılımcılar, Star Wars evreninin büyük beğeni toplayan dizisi ‘Ahsoka’nın da ilk sezonunun perde arkasına yolculuğa çıktı. Dave Filoni, Jon Favreau, Rosario Dawson ve Hayden Christensen, ‘Ahsoka’ paneli için Tokyo’da binlerce katılımcıyla bir araya geldi. Dizinin yaratıcı ekibi, Rory McCann’ın hayranların favori karakteri olan Baylan Skoll’u canlandıracağının ve ‘Ahsoka’nın 2’nci sezon yapımına bu hafta başlanacağının müjdesini verdi.



