Oscar'lı oyuncu Mikey Madison Star Wars teklifini reddetti!

Altın Palmiye ve Oscar'la dikkatleri üzerine çeken Mikey Madison, Ryan Gosling’le başrolü paylaşacağı yeni Star Wars filmindeki rolü reddetti. Gerekçesi ise henüz açıklanmadı.

Oscar'lı oyuncu Mikey Madison Star Wars teklifini reddetti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 16:45

77. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanan Anora, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Sean Baker’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde yer alan Mikey Madison, filmdeki etkileyici performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ının sahibi oldu.

Henüz 26 yaşındaki başarılı oyuncunun, yeni Star Wars filminde başrol teklifini reddettiği ortaya çıktı.

Variety’nin haberine göre Madison, söz konusu yapımda ünlü oyuncu Ryan Gosling ile birlikte başrolü paylaşacaktı.

Adı henüz açıklanmayan filmin yönetmenliğini The Adam Project ile tanınan Shawn Levy üstlenecekti. Senaryo ise, iki yıldır bu proje üzerinde çalışan Jonathan Tropper tarafından kaleme alınıyor. Madison’ın bu büyük projedeki rolü neden geri çevirdiği ise bilinmiyor.


Etiketler: #mikey madison #star wars film #ryan reynolds

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