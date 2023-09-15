Star Wars evreninin favori karakteri Lando, büyük bir sürprizle geri dönüyor

Yayınlanma: 15.09.2023 - 14:31

Güncelleme: 15.09.2023 - 14:31

Uzun zamandır beklenen Star Wars projesi "Lando" artık büyük bir sürprizle sinemaya geliyor. İlk olarak bir TV dizisi olarak duyurulan bu yapım, şimdi bir sinema filmi olarak hayata geçiriliyor. Donald Glover'ın hayat verdiği Lando Calrissian karakteri, daha önce 2018 yapımı "Solo: Bir Star Wars Hikayesi"nde büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Projenin ortak yazarı Stephen Glover, bu heyecan verici gelişmeyi ilk olarak bir programda açıkladı. "Bu bir dizi bile değil... Şu anki fikir bir film yapmak" dedi. Ancak, şu anda endüstri çapında yaşanan yazarlar grevi nedeniyle projenin ilerlemesi bir süre için durmuş gibi görünüyor.

Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy ise projenin hala aktif olduğunu ve heyecanla beklediklerini doğruladı. Donald Glover da görüşmeler yaptığını ve projenin devam ettiğini açıkladı. Glover'ın "pelerin giyen kumarbaz" olarak büyülü performansı, Star Wars hayranları tarafından büyük övgü almıştı.

Star Wars evreninin en karizmatik karakterlerinden biri olan Lando Calrissian'ın, sinemada kendi maceralarını izleyecek olmamız, hayranları heyecanlandırmaya yetiyor. Detaylar ve resmi açıklamalar beklenirken, bu gelişme Star Wars evrenine yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Bu haber, Star Wars hayranlarının uzun zamandır beklediği bir projenin gerçekleşme ihtimali hakkında büyük bir heyecan yaratıyor. Gözler, Lando'nun sinema serüvenine çevrilmiş durumda.