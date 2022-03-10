Star Wars: Obi-Wan Kenobi'nin ilk fragmanı yayımlandı!
25 Mayıs'ta sevenleriyle buluşacak olan Star Wars: Obi-Wan Kenobi dizisinin ilk fragmanı yayımlandı. Star Wars hayranlarının sabırsızlıkla beklediği dizinin yayımlanacağı tarih, ilk filminden 45 yıl sonraya denk getirildi.
Star Wars serisinin ilk dizisi olan Star Wars: Obi-Wan Kenobi dizisinden ilk fragman nihayet yayımlandı.
Son üçlemeyle olmasa da Disney Plus kanalında yayımlanan The Mandalorian dizisiyle Star Wars hayranlarının gönüllerini tekrar çalan Disney, bir süredir yeni bir seri üzerinde çalışıyordu.
OBİ-WAN KENOBİ'YE ODAKLANILACAK
Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden Obi-Wan Kenobi’ye odaklanacak olan Star Wars: Obi-Wan Kenobi dizisi, 2022 yılının en çok beklenen dizilerinin başında geliyor. İskoçyalı oyuncu Ewan McGregor, Jedi ustası rolüyle yer alıyor.
Kronolojik açıdan üçüncü, çekildiği yıl açısından ise serinin altıncı filmi olan Star Wars: Revenge of The Sith’deki olaylardan 10 yıl sonrasını anlatacak olan dizinin ilk fragmanında bizleri orijinal serinin ana kahramanı Luke Skywalker’ın çocukluğu da karşılıyor.
Star-Wars: Obi-Wan Kenobi 25 Mayıs'ta Disney Plus'ta
25 Mayıs 2022’de Disney Plus’ta yayımlanacak olan dizinin fragmanında Obi-Wan Kenobi’nin, Star Wars: Revenge of the Sith’deki olayların ardından İmparatorluk rejiminden saklanmak adına Tatooine gezegenine sığındığı ve Jedi’ların İmparatorluk tarafından avlanmaya başladığı görülüyor.
Kronolojik olarak ilk üç filmde Dark Vader’a dönen, Obi-Wan'ın eski çırağı olan Anakin Skywalker’a hayat veren Hayden Christensen’ın da kadroda yer alması, bir noktada çok büyük ihtimalle efsane karakter Vader’ı göreceğimiz anlamına da geliyor.
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