Stephen Curry: Underrated filminin fragmanı yayımlandı!
Apple TV'nin yeni belgeseli Stephen Curry: Underrated'ın ilk fragmanı yayımlandı.
Apple TV üzerinden filmseverler ile paylaşılacak Stephen Curry: Underrated filminin yönetmen koltuğunda Peter Nicks oturuyor. 2023'te vizyona girmesi planlanan belgeselin ilk fragmanı yayımlandı.
STEPHEN CURRY: UNDERRATED FİLMİNİN KONUSU
Underrated, NBA tarihinin en büyük şutörlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı basketbolcu Stephen Curry'nin hayat hikayesini konu ediyor. Belgeselde, ünlü basketbolcunun kolej yıllarından NBA‘e uzanan başarılarla dolu kariyerine odaklanılıyor.
STEPHEN CURRY: UNDERRATED FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
2023 yılında filmseverler ile buluşması planlanan filmin oyuncu kadrosunda birçok tanıdık isim yer alıyor; Stephen Curry, Kevin Durant, Reggie Miller, Bob McKillop, Dell Curry, Sonya Curry, Ayesha Curry.
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