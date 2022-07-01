Stranger Things 4. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak?

01 Temmuz 2022 Cuma, 11:56

Fenomen dizi 'Stranger Things'in yaratıcıları, dizinin 4. sezonunun 'şu ana kadarki en uzun sezon' olacağını açıklamıştı. Stranger Things’in neredeyse 3 yıl sonra gelen 4. sezonunun ilk bölümü Mayıs ayında izleyici ile buluşmuştu. Dizinin sevenleri Netflix Stranger Things'in 4 sezon 2 kısımını sabırsızlıkla bekliyor.

STRANGER THİNGS 4. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Stranger Things 4. sezon 1. kısım 27 Mayıs günü izleyici ile buluşmuştu. Merakla beklenen Netflix Stranger Things'in 4 sezon 2 kısım ise 1 Temmuz'da yayınlandı .

STRANGER THİNGS DİZİ KONUSU NEDİR?

1980'lerde Indiana eyaletinin Hawkins adındaki kurgusal kasabasında konusu geçen dizinin ilk sezonu, genç bir çocuğun kasabada meydana gelen doğaüstü olayların ortasında kaybolması ve kaybolan arkadaşlarını arayan üç çocuğa yardım eden, psikokinetik güçlere sahip bir kızın ortaya çıkışı üzerine yapılan araştırmaları anlatmaktadır. Stranger Things 2 başlıklı ikinci sezon, ilkinden bir yıl sonrasını konu alır ve karakterlerin o sezondan sonra oluşan sonuçlarla başa çıkmasını anlatmaktadır.

Duffer Kardeşler, 1980'lerde geçen zaman çizelgesini kurdu ve 80'lerin pop kültürü için bir bağlılık yaratarak doğaüstü unsurların yanı sıra, gizem-fantastik-dram karışımı olarak geliştirdi. Bazı temalar ve yönler, Steven Spielberg, John Carpenter ve Stephen King tarafından üretilen eserlerden uyarlanarak oluşturuldu.

İlk sezon 15 Temmuz 2016'da Netflix'te yayınlandı. Karakterizasyonu, temposu, atmosferi, oyunculukları, müzikleri, yönetmenliği, senaryosu ve 1980'li yıllara ait filmlere bağlı kalmasıyla büyük beğeni topladı. Dizi, 2016 yılında Drama Dizisindeki En İyi Oyuncu Kadrosu kategorisinde Screen Actors Guild Ödülü'nü kazandı. 69. Primetime Emmy Ödülleri'nde En İyi Drama Dizisi de dahil olmak üzere on sekiz adaylık elde etti, ayrıca birçok endüstri adaylığı ve ödülüne layık görüldü. 31 Ekim 2016 tarihinde Netflix tarafından dizinin ikinci sezon onayı aldığı açıklandı. Dokuz bölümden oluşan ikinci sezon 27 Ekim 2017 tarihinde yayınlandı.