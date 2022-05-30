Stranger Things dizisi konusu nedir, nerede geçiyor, oyuncuları kimler?

Netflix'in en sevilen bilimkurgu-korku türündeki dizisi Stranger Things, dördüncü sezonuyla sevenleriyle buluştu. Sevenlerinin, yeni sezonu binlerce yıl beklemiş gibi hissettikleri üzerine yaptıkları espriler ise sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Yeni sezonun en karanlık ve en uzun sezon olacağı yönündeki açıklamalar ise, beklentiyi daha da artırmıştı. Yaratıcıları Ross Duffer ve Matt Duffer kardeşler olan dizinin yıldızlari ise Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard ve Winona Ryder.

İşte küçük bir çocuğun kayboluşuyla annesi, bir polis şefi ve arkadaşlarının onu geri almak için korkunç doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kalmasıyla başlayan macera hakkında tüm ayrıntılar...