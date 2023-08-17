Su İdil, Yapı Kredi bomontiada Avlu’da Caz serisinde

Yapı Kredi bomontiada “Avlu’da Caz by DS Automobiles” konser serisi, 24 Ağustos Perşembe akşamı yerli caz sahnesinin dikkat çeken seslerinden Su İdil’i ağırlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00
Su İdil, Yapı Kredi bomontiada Avlu’da Caz serisinde
Abone Ol google-news

Katılımın ücretsiz olduğu ve saat 21.00’de başlayacak konserde Su İdil’e, klavyede Doruk Çebi, basta Halil Çağlar Serin ve davulda Efecan Kalaycı eşlik edecek.


En Çok Okunan Haberler