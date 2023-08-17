Su İdil, Yapı Kredi bomontiada Avlu’da Caz serisinde
Yapı Kredi bomontiada “Avlu’da Caz by DS Automobiles” konser serisi, 24 Ağustos Perşembe akşamı yerli caz sahnesinin dikkat çeken seslerinden Su İdil’i ağırlıyor.
Katılımın
ücretsiz olduğu ve saat
21.00’de başlayacak
konserde Su İdil’e,
klavyede Doruk Çebi,
basta Halil Çağlar
Serin ve davulda
Efecan Kalaycı eşlik
edecek.
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