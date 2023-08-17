Su İdil, Yapı Kredi bomontiada Avlu’da Caz serisinde

Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 03:00

Katılımın ücretsiz olduğu ve saat 21.00’de başlayacak konserde Su İdil’e, klavyede Doruk Çebi, basta Halil Çağlar Serin ve davulda Efecan Kalaycı eşlik edecek.

