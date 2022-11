Sanatta bu hafta

28 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

SEÇKİN PİRİM’İN ‘İNZİVA’SI DİRİMART’TA

Dirimart, 1 Aralık itibarıyla Seçkin Pirim’in “İnziva”(Retreat) başlıklı galerideki ilk kişisel sergisini ziyaretçilerle buluşturuyor. Sergi, sanatçının salgın döneminden sonra üzerine yoğunlaştığı, bireyin kendi içine dönmesi fikri ve sakin bir hayata adaptasyonun zorlukları etrafında şekillenen heykellerini ve kâğıt işlerini bir araya getiriyor.

Üretim biçimi ve ilhamını Mevlana’nın “birden bütüne” anlayışından alan Pirim’in sanatının kaynağı olan dert edindiği meseleler ve tecrübeler, son dönem işlerinde ruhsal-bedensel arınma ve içe dönüşün temsili niteliğini taşıyor.

BORUSAN SANAT’TA BU HAFTANIN KONSERLERİ

Esra Berkman ve Lilian Tonella Tüzün ikilisinin yeni albümü New Music for Kanun and Piano, Borusan Müzik Evi’nde müzikseverlerle buluşacak. Yüzyıllar önce farklı kıtalarda doğan ve kendi müzik dünyalarının değerli temsilcileri olan piyano ve kanun, 21. yüzyılın çağdaş teknikleriyle ele alınan yeni müzik dilleriyle 2 Aralık Cuma günü saat 21.00’de Müzik Evi sahnesinde olacak.

Rembrandt Trio’nun yakında çıkacak albümlerinin ilk teklisi Melodie Antique, dinleyenlere müziğin farklı dönemlerine götüren sürükleyici bir hikâye sunuyor. Rembrandt Trio, 3 Aralık Cumartesi günü saat 21.00’de Müzik Evi sahnesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.