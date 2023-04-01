Mardin'de otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:54

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 09:54

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 17 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Temelli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Beytullah Aktaş (17), F.O. (17) ve P.V. (17), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Beytullah Aktaş, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin jandarma tarafından sürdürüldüğü belirtildi.